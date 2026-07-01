Los precios al consumidor en la zona euro aumentaron un 2,8% interanual en junio, frente al 3,2% de mayo.

La inflación anual de la eurozona se ralentizó en junio debido a la disminución de las presiones sobre la energía Los precios al consumidor en la zona euro aumentaron un 2,8% interanual en junio, frente al 3,2% de mayo.

La inflación anual de la zona euro se ralentizó en junio debido a la disminución de las presiones sobre los precios de la energía, según una estimación preliminar publicada por Eurostat este miércoles.

Los precios al consumidor en la zona euro aumentaron un 2,8% interanual en junio, frente al 3,2% de mayo, según informó la oficina estadística de la UE. Mensualmente, los precios cayeron un 0,1%.

La energía siguió siendo el principal motor de la inflación, con un aumento anual del 8,7% en junio. Sin embargo, la tasa se ralentizó desde el 10,8% de mayo, lo que contribuyó a reducir la inflación general.

La inflación de los servicios, seguida de cerca por el Banco Central Europeo (BCE), se redujo al 3,2% desde el 3,5% de mayo, mientras que la inflación de alimentos, alcohol y tabaco disminuyó al 1,6% desde el 1,9%.

La inflación de los bienes industriales no energéticos se mantuvo estable en el 0,9%, mientras que la inflación subyacente, que excluye la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, cayó al 2,4% en junio desde el 2,6% de mayo, según la estimación preliminar.

Entre las mayores economías de la eurozona, la inflación en Alemania se desaceleró hasta el 2,4% en junio, frente al 2,7% de mayo, mientras que en Francia la tasa cayó drásticamente hasta el 2%, desde el 2,8%, volviendo al nivel objetivo del BCE.

La inflación anual en Italia se moderó ligeramente hasta el 3,1%, desde el 3,2%, mientras que en España se mantuvo sin cambios en el 3,6%.

Entre los países con datos disponibles, Lituania registró la mayor tasa de inflación anual en junio, con un 5,5%, seguida de Bulgaria con un 5,3%, Croacia con un 4,2%, Chipre con un 4% y Grecia con un 3,9%.

Las tasas anuales más bajas se registraron en Malta con un 1,9%, Francia y Estonia con un 2%, Alemania con un 2,4% y Finlandia con un 2,7%.

Mensualmente, Malta registró el mayor aumento de los precios al consumidor, con un 1%, seguida de Chipre con un 0,8%, y España y Lituania con un 0,6% cada una.

Las mayores caídas mensuales se observaron en Bélgica, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo, donde los precios disminuyeron un 0,4% cada uno. Francia, Austria y Finlandia registraron descensos mensuales del 0,3%.

Las últimas cifras de inflación se publican mientras el BCE evalúa si su reciente endurecimiento de la política monetaria será suficiente para contener las presiones inflacionarias tras el aumento de los costes energéticos vinculado a las tensiones en Oriente Medio.

Los funcionarios del BCE han mostrado cautela, advirtiendo que los aumentos anteriores en los precios del petróleo y el gas natural aún podrían repercutir en los precios de los alimentos, bienes y servicios en los próximos meses.

Los mercados financieros aún esperan una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos antes de fin de año, lo que elevaría el tipo de depósito del BCE al 2,5%, aunque las expectativas de un endurecimiento más agresivo se han moderado a medida que se han enfriado los mercados energéticos.

*Traducido por Daniel Gallego.