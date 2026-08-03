Los precios al consumidor aumentaron un 1,78% mensual en julio, acelerándose respecto al incremento del 0,99% de junio.

La inflación anual al consumidor en Türkiye se modera hasta el 31,75% en julio Los precios al consumidor aumentaron un 1,78% mensual en julio, acelerándose respecto al incremento del 0,99% de junio.

La inflación anual al consumidor en Türkiye se moderó hasta el 31,75% en julio, según datos oficiales publicados este lunes.

La tasa anual disminuyó desde el 32,11% registrado en junio, según informó el Instituto Turco de Estadística (TurkStat).

Los precios al consumidor aumentaron un 1,78% mensual en julio, acelerándose respecto al incremento del 0,99% de junio.

Ambas cifras se situaron ligeramente por debajo de las expectativas del mercado.

Una encuesta de la Agencia Anadolu había pronosticado una inflación anual del 31,8% y un aumento mensual del 1,82%.

El índice de precios al consumidor subió un 19,86% con respecto a diciembre de 2025, mientras que el aumento promedio móvil de 12 meses se situó en el 31,90%.

Entre los tres grupos de gastos con mayor ponderación, los precios anuales aumentaron un 40,32 % para vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; un 37,53 % para alimentos y bebidas no alcohólicas; y un 30,83 % para transporte.

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas contribuyeron con 8,94 puntos porcentuales a la tasa de inflación anual, el transporte con 5,22 puntos y la vivienda con 5,21 puntos.

Mensualmente, los precios del transporte subieron un 2,59 %, los de la vivienda un 2,25 % y los de los alimentos y las bebidas no alcohólicas un 1,61 %.

De las 174 subcategorías de gastos incluidas en el índice, los precios aumentaron en 117, disminuyeron en 50 y se mantuvieron sin cambios en siete.

*Traducido por Daniel Gallego.