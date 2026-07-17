La tasa se situó por encima del 2% registrado en junio de 2025. Los precios al consumidor en la zona euro, compuesta por 21 miembros, cayeron un 0,1% intermensual.

La inflación anual al consumidor en la eurozona se modera hasta el 2,8% en junio La tasa se situó por encima del 2% registrado en junio de 2025. Los precios al consumidor en la zona euro, compuesta por 21 miembros, cayeron un 0,1% intermensual.

La inflación anual al consumidor en la zona del euro se moderó hasta el 2,8% en junio, frente al 3,2% de mayo, confirmando la estimación preliminar, según los datos definitivos publicados por Eurostat este viernes.

La tasa se situó por encima del 2% registrado en junio de 2025. Los precios al consumidor en la zona euro, compuesta por 21 miembros, cayeron un 0,1% intermensual.

La inflación subyacente, excluyendo energía, alimentos, alcohol y tabaco, descendió al 2,4% anual desde el 2,6% de mayo.

Los servicios fueron el sector que más contribuyó a la inflación anual, con 1,51 puntos porcentuales, seguidos de la energía con 0,77 puntos, los alimentos, el alcohol y el tabaco con 0,29 puntos, y los bienes industriales no energéticos con 0,18 puntos.

La inflación de los servicios se moderó hasta el 3,2% desde el 3,5%, mientras que los precios de la energía aumentaron un 8,5% interanual, frente al incremento del 10,8% registrado en mayo.

La inflación de alimentos, alcohol y tabaco se redujo al 1,5%, mientras que los precios de los bienes industriales no energéticos aumentaron un 0,7%.

En el conjunto de la Unión Europea, la inflación anual descendió al 2,9% en junio, frente al 3,3% de mayo.

Las tasas de inflación más bajas entre los miembros de la UE se registraron en Suecia (1%), la República Checa (1,1%) y Dinamarca (1,8%).

Rumanía registró la tasa más alta, con un 9,2%, seguida de Lituania (5,4%) y Bulgaria (5,2%).

En comparación con mayo, la inflación anual disminuyó en 22 países de la UE, se mantuvo sin cambios en tres y aumentó en dos.

*Traducido por Daniel Gallego.