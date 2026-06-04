El proyecto forma parte de la estrategia quinquenal de Umm Al Qura para construir una cartera diversificada de destinos urbanos y de inversión en la región occidental de Arabia Saudita, yendo más allá de un único proyecto emblemático.

La empresa propietaria de Masar Destination planea desarrollar Masar Gardens en La Meca, Arabia Saudita El proyecto forma parte de la estrategia quinquenal de Umm Al Qura para construir una cartera diversificada de destinos urbanos y de inversión en la región occidental de Arabia Saudita, yendo más allá de un único proyecto emblemático.

Umm Al Qura for Development and Construction, propietaria, promotora y operadora de Masar Destination, anunció sus planes para desarrollar Masar Gardens, su segundo destino en La Meca, Arabia Saudita, como parte de una estrategia para expandir y diversificar su cartera de destinos urbanos.

La compañía afirmó que Masar Gardens será una extensión natural de Masar Destination, ofreciendo una experiencia urbana complementaria caracterizada por un diseño contemporáneo, espacios públicos y elementos espaciales de alta calidad para residentes y visitantes.

El proyecto forma parte de la estrategia quinquenal de Umm Al Qura para construir una cartera diversificada de destinos urbanos y de inversión en la región occidental de Arabia Saudita, yendo más allá de un único proyecto emblemático.

Yasser Abuateek, director ejecutivo de Umm Al Qura, declaró que este lanzamiento representa un paso fundamental en los esfuerzos de la compañía por diversificar su cartera de desarrollo y ampliar su impacto en el sector de los destinos urbanos.

“El lanzamiento de este nuevo destino representa un paso fundamental en la estrategia de la compañía para diversificar su cartera de proyectos y ampliar su impacto en el sector de destinos urbanos”, afirmó Abuateek y añadió que el proyecto busca crear entornos dinámicos y conectados con la comunidad, preservando al mismo tiempo la identidad y el carácter único del lugar.

Masar Gardens se está desarrollando bajo un marco de alianza estratégica. Umm Al Qura actuará como líder de la alianza y gestor del desarrollo, mientras que Makkah Construction and Development Company será el socio financiero, proporcionando compensaciones en efectivo a los propietarios. Al Rajhi Union Real Estate Company será el socio técnico, llevando a cabo las obras de desarrollo y asumiendo los costes financieros correspondientes a cambio de participaciones en el fondo, cuyos detalles se definirán en los acuerdos finales.

El destino se lanzará gradualmente mediante fases de desarrollo integradas, alineadas con los objetivos de desarrollo urbano sostenible. El proyecto abarcará una superficie total de aproximadamente 1,2 millones de metros cuadrados (casi 13 millones de pies cuadrados), incluyendo 841.000 m² en Hindawiyah Oeste y 308.000 m² en Hindawiyah Sur.

Este desarrollo urbano de uso mixto tiene un costo inicial estimado de aproximadamente 6.000 millones de riales saudíes (unos 1,6 millones de dólares) para infraestructura y terrenos, con un plazo de ejecución de hasta cinco años.

Según la empresa, Masar Gardens está diseñado bajo el concepto de un destino exclusivo, conectado y sostenible. El proyecto incluirá más de 140.000 m² de zonas verdes, redes viales, infraestructura, servicios públicos, senderos peatonales que se extienden a lo largo de más de 8 kilómetros y una ciclovía de 17 kilómetros.

La primera fase se centrará en la infraestructura, los servicios públicos, los espacios abiertos y la preparación de varias parcelas para desarrollos de uso mixto. Las fases posteriores completarán las áreas restantes, incluyendo componentes residenciales, comerciales, hoteleros y de servicios públicos.

Umm Al Qura señaló que el proyecto busca crear un destino urbano integrado que combine vivienda, trabajo, ocio y hostelería, al tiempo que promueve la calidad de vida, la movilidad moderna y la sostenibilidad económica y social a largo plazo en La Meca.

*Traducido por Daniel Gallego.