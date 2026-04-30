Esto se debe a la desaceleración del crecimiento en todo el bloque impulsada por la presión del aumento de los precios de la energía y la débil dinámica de las principales economías.

La economía de la zona euro crece menos de lo esperado en el primer trimestre de 2026 Esto se debe a la desaceleración del crecimiento en todo el bloque impulsada por la presión del aumento de los precios de la energía y la débil dinámica de las principales economías.

La economía de la zona euro creció menos de lo esperado en el primer trimestre de 2026 debido a la desaceleración del crecimiento en todo el bloque impulsada por la presión del aumento de los precios de la energía y la débil dinámica de las principales economías.

El producto interior bruto (PIB) ajustado estacionalmente aumentó un 0,1% tanto en la zona euro como en la UE entre enero y marzo, según una estimación preliminar publicada este jueves por Eurostat.

Este dato no alcanzó las expectativas del mercado, que preveían un crecimiento rimestral del 0,2% en la zona euro, lo que habría igualado el ritmo registrado en el último trimestre de 2025.

En el cuarto trimestre de 2025, el PIB aumentó un 0,2% tanto en la zona euro como en la UE, según Eurostat. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB ajustado estacionalmente creció un 0,8% en la zona euro y un 1,0% en la UE durante el primer trimestre.

Esto supone una desaceleración respecto al crecimiento anual del 1,3% en la zona euro y del 1,4% en la UE registrado en el trimestre anterior.

Entre los Estados miembros con datos disponibles, Finlandia registró el mayor crecimiento trimestral, con un 0,9%, seguida de Hungría con un 0,8%, mientras que Estonia y España crecieron un 0,6% cada una.

Alemania, la mayor economía del bloque, creció un 0,3% trimestral, mientras que Italia se expandió un 0,2%. Francia, la segunda economía más grande de la zona euro, se mantuvo estable.

Se registraron descensos en Irlanda, donde el PIB cayó un 2,0%, Lituania con una contracción del 0,4% y Suecia con una caída del 0,2%.

Estos últimos datos se publicaron en un momento en que Europa se enfrenta a una renovada presión inflacionaria derivada de los mercados energéticos tras la guerra con Irán, con precios del petróleo y el gas más altos que afectan a los hogares, las empresas y las economías sensibles al comercio.

*Traducido por Daniel Gallego.