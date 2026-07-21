Mientras que la deuda pública de la Unión Europea en su conjunto aumentó hasta el 82% durante el mismo trimestre.

La deuda pública bruta en la eurozona se disparó hasta el 88% del PIB bruto al cierre del primer trimestre de 2026 Mientras que la deuda pública de la Unión Europea en su conjunto aumentó hasta el 82% durante el mismo trimestre.

La deuda pública bruta en la zona del euro se disparó hasta el 88% del producto interior bruto al cierre del primer trimestre de 2026.

La deuda pública de la Unión Europea en su conjunto aumentó hasta el 82% durante el mismo trimestre, según anunció Eurostat el martes.

Los Estados miembros acumularon importantes obligaciones financieras para gestionar las continuas presiones económicas en todo el continente.

El déficit público en la zona del euro también se situó en el 3% del producto interior bruto en los tres primeros meses del año.

La Unión Europea registró un déficit público ligeramente superior, del 3,1%, en el mismo periodo.

Los gobiernos de la zona del euro recaudaron 2,3 billones de euros en ingresos totales durante el trimestre.

El gasto público en el bloque de la moneda única superó los ingresos y alcanzó los 2,4 billones de euros.

*Traducido por Daniel Gallego.