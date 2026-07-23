La UE acusa a Google de priorizar sus propios servicios en los resultados de búsqueda y las restricciones impuestas a los desarrolladores de aplicaciones.

La Comisión Europea multa a Google con 890 millones de euros por infringir la Ley de Mercados Digitales de la UE La UE acusa a Google de priorizar sus propios servicios en los resultados de búsqueda y las restricciones impuestas a los desarrolladores de aplicaciones.

La Comisión Europea multó a Google con 890 millones de euros este jueves por infringir la Ley de Mercados Digitales (LMD) de la UE mediante la priorización de sus propios servicios en los resultados de búsqueda y las restricciones impuestas a los desarrolladores de aplicaciones.

La Comisión impuso una multa de 460 millones de euros tras constatar que Google favorecía sus propios servicios de compras, hoteles, transporte y deportes frente a los de la competencia en sus resultados de búsqueda.

Google mostraba sus servicios de forma más destacada, incluso en la parte superior de las páginas de resultados y mediante elementos visuales y filtros mejorados, mientras que los servicios de terceros comparables no recibían la misma visibilidad, según la Comisión.

Una multa adicional de 430 millones de euros se refería a las prácticas de Google para evitar la indecisión en su Play Store.

La Comisión afirmó que Google impedía a los desarrolladores de aplicaciones informar libremente a los usuarios sobre ofertas alternativas y potencialmente más económicas, o dirigirlos a realizar compras a través de sitios web y tiendas de aplicaciones de terceros.

También determinó que las comisiones de Google relacionadas con la indecisión y el período durante el cual se cobraban superaban lo permitido por la LMD. Google recibió la orden de subsanar ambas infracciones y acatar las resoluciones en un plazo de 60 días. De no hacerlo, podría enfrentar sanciones periódicas de hasta el 5 % de su facturación mundial total.

«Los mejores productos deben triunfar por su calidad, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el buscador», declaró Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.

La Comisión informó que Google ha comenzado a probar cambios en sus resultados de búsqueda y reglas de gestión. Asimismo, está evaluando las propuestas de la compañía relativas a las Resúmenes de IA y el Modo IA.

*Traducido por Daniel Gallego.