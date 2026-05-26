"Ahora enfrentamos el mayor número de conflictos desde la fundación de las Naciones Unidas, y hay una creciente interferencia externa", dijo el secretario general de la institución, Antonio Guterres.

Jefe de la ONU advierte que los principios de la Carta de la organización están bajo "profunda tensión" "Ahora enfrentamos el mayor número de conflictos desde la fundación de las Naciones Unidas, y hay una creciente interferencia externa", dijo el secretario general de la institución, Antonio Guterres.

Los principios de la Carta de la ONU están bajo "profunda tensión" a medida que los conflictos se intensifican, las divisiones geopolíticas se profundizan y el derecho internacional es cada vez más ignorado, advirtió este martes 26 de mayo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

El portugués describió la carta como "una guía de supervivencia para la humanidad" y enfatizó que fue creada para garantizar "que la fuerza de la ley debe prevalecer sobre la ley de la fuerza".

"Hoy, los propósitos y principios de la carta están bajo profunda tensión", dijo al debate abierto de alto nivel del Consejo de Seguridad "Mantener los propósitos y principios de la Carta de la ONU y fortalecer el sistema internacional centrado en la ONU".

Al señalar siete amenazas mayores que enfrenta el sistema internacional, el diplomático advirtió que "ahora enfrentamos el mayor número de conflictos desde la fundación de las Naciones Unidas, y hay una creciente interferencia externa".

Agregó que la violencia se intensifica en "Oriente Medio, Sudán, Ucrania y más allá", en medio de una participación externa que se ha expandido mediante "el suministro de armas, como drones, que ahora frecuentemente apuntan a civiles y objetivos civiles".

El jefe de la ONU también advirtió una "peligrosa erosión del respeto al derecho internacional".

"Los principios fundamentales —igualdad soberana, integridad territorial, independencia política, la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza— están siendo desafiados o ignorados", señaló.

“Las violaciones quedan sin respuesta. La impunidad se extiende”, subrayó.

También destacó el creciente abismo geopolítico, y notó que "la desconfianza crece" mientras "el consenso es más difícil de alcanzar".

"Y con demasiada frecuencia, este Consejo fracasa en actuar con unidad y propósito", añadió Guterres.

El secretario expresó preocupación por el anuncio de Rusia sobre ataques a instalaciones de defensa y centros de comando de Ucrania tras reportes de un ataque con drone ucraniano en Starobelsk.

"Ahora más que nunca, es imperativo evitar cualquier escalada de un conflicto que ya ha cobrado un devastador tributo a los civiles y que arriesga hacer la búsqueda de la paz aún más distante", dijo.

También advirtió sobre una inestabilidad más amplia en la región, al notar que "Israel ha anunciado una escalada de sus operaciones en el Líbano", mientras hay "violaciones constantes del alto al fuego en Gaza", e incertidumbre rodeando las negociaciones entre EEUU e Irán.

Al abordar la militarización global, Guterres dijo: "Estamos viendo una carrera armamentista aceleradora y desestabilizadora" a medida que el gasto militar alcanza niveles récord mientras la financiación humanitaria y de desarrollo declina.

"Mientras tanto, las nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial y las armas autónomas, avanzan más rápido que nuestra capacidad para gobernarlas", advirtió.

El líder de la organización también dijo que "los derechos humanos están bajo ataque a gran escala" y advirtió que las desigualdades, las cargas de deuda y la financiación limitada están ejerciendo presión creciente sobre los países en desarrollo.

Describió el cambio climático como "un motor de inestabilidad, un multiplicador de amenazas, y una fuente creciente de tensión dentro y entre naciones".

Al instar reformas de las instituciones globales, el portugués enfatizó que estas "deben reflejar las realidades de hoy, no las de 1945".

"Pero ninguna reforma, institucional o estructural, puede sustituir la voluntad política", dijo, al instar a todos los Estados miembro a "abstenerse de la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado".

*Aicha Sandoval Alaguna contribuyó con la redacción de esta nota.