La primera ministra de Japón recordó que México es un país “rico en recursos minerales” y explicó que el diálogo tendría como propósito elevar la cooperación entre ambos países, considerados "socios estratégicos globales", a un nuevo nivel.

Japón propone establecer un marco de diálogo con México que incluya la seguridad económica con este La primera ministra de Japón recordó que México es un país “rico en recursos minerales” y explicó que el diálogo tendría como propósito elevar la cooperación entre ambos países, considerados "socios estratégicos globales", a un nuevo nivel.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, propuso establecer un marco de diálogo con México que incluya la seguridad económica con este, “país rico en recursos minerales”, con el fin de elevar la cooperación entre ambos países, considerados "socios estratégicos globales", a un nuevo nivel.

En una nota de prensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón informó que Takaichi mantuvo una conversación telefónicao con la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la cual abordaron la situación en Oriente Próximo y acordaron promover la cooperación entre ambos países, incluido el suministro de energía, “dada la situación energética actual”.

Takaichi solicitó cooperación para crear un “entorno favorable” para las empresas japonesas que operan en México, mientras que Sheinbaum afirmó que la presencia de empresas japonesas en su país también es importante para este y expresó su compromiso de “trabajar para fortalecer las relaciones económicas entre Japón y México”.

Asimismo, Takaichi y Sheinbaum acordaron colaborar para “fortalecer las relaciones comerciales” entre los dos países.

Por otro lado, Takaichi expresó su gratitud por el mensaje de solidaridad de Sheinbaum tras el terremoto que azotó Japón el día anterior y, por su lado, transmitió sus condolencias a las víctimas del tiroteo en el sitio arqueológico de Teotihuacán. Por su parte, Sheinbaum agradeció dichas condolencias.

Para concluir, Takaichi expresó sus mejores deseos de éxito en la organización de la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en México a partir de junio, y sus expectativas de un excelente desempeño por parte de ambas selecciones nacionales.