El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón comunicó que liberará la segunda fase de sus reservas nacionales de petróleo crudo en vista de las circunstancias actuales, en referencia al conflicto armado en Oriente Próximo.

Japón liberará 5,8 millones de kilolitros de crudo de sus reservas nacionales a partir del 1 de mayo El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón comunicó que liberará la segunda fase de sus reservas nacionales de petróleo crudo en vista de las circunstancias actuales, en referencia al conflicto armado en Oriente Próximo.

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón anunció este viernes que liberará la segunda fase de sus reservas nacionales de petróleo crudo en vista de las circunstancias actuales y “con el fin de seguir garantizando un suministro estable de petróleo crudo”.

En un comunicado, el ministerio informó que liberará 5,8 millones de kilolitros de crudo a partir del 1 de mayo y señaló que la cantidad equivale a 540.000 millones de yenes (aproximadamente 3.375 millones de dólares).

El ministerio afirmó que, “ante la situación actual en Oriente Medio, estamos centrando nuestros esfuerzos en la adquisición de petróleo crudo a través de rutas que no transitan por el estrecho de Ormuz” e informó que, “actualmente, prevemos asegurar más de la mitad de nuestro suministro para mayo en comparación con los niveles del año pasado”.

Asimismo, el ministerio señaló que, “gracias a los avances en la adquisición alternativa, podemos garantizar el suministro de petróleo más allá de fin de año, incluso limitando la cantidad de petróleo almacenado que se libera”.