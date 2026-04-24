Japón liberará 5,8 millones de kilolitros de crudo de sus reservas nacionales a partir del 1 de mayo

Daniel Gallego
24 Abril 2026•Actualizar: 24 Abril 2026
El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón anunció este viernes que liberará la segunda fase de sus reservas nacionales de petróleo crudo en vista de las circunstancias actuales y “con el fin de seguir garantizando un suministro estable de petróleo crudo”.
En un comunicado, el ministerio informó que liberará 5,8 millones de kilolitros de crudo a partir del 1 de mayo y señaló que la cantidad equivale a 540.000 millones de yenes (aproximadamente 3.375 millones de dólares).
El ministerio afirmó que, “ante la situación actual en Oriente Medio, estamos centrando nuestros esfuerzos en la adquisición de petróleo crudo a través de rutas que no transitan por el estrecho de Ormuz” e informó que, “actualmente, prevemos asegurar más de la mitad de nuestro suministro para mayo en comparación con los niveles del año pasado”.
Asimismo, el ministerio señaló que, “gracias a los avances en la adquisición alternativa, podemos garantizar el suministro de petróleo más allá de fin de año, incluso limitando la cantidad de petróleo almacenado que se libera”.