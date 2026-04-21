Además, el Gobierno podría anunciar medidas de ahorro adicionales de entre 4.000 y 6.000 millones de euros durante la próxima reunión de finanzas públicas.

Francia extenderá hasta mayo sus medidas de alivio en el precio de los combustibles Además, el Gobierno podría anunciar medidas de ahorro adicionales de entre 4.000 y 6.000 millones de euros durante la próxima reunión de finanzas públicas.

El ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital de Francia, Roland Lescure, anunció este martes que el Gobierno extenderá hasta mayo sus medidas de alivio en el precio de los combustibles ante el aumento de los costos vinculado a las tensiones en Oriente Próximo.

«Aplicamos medidas de apoyo en abril y las mantendremos en mayo», declaró Lescure a la emisora RTL, indicando que se espera que el primer ministro, Sébastien Lecornu, haga nuevos anuncios «más tarde hoy» sobre medidas adicionales.

El pasado viernes, Lecornu había dicho que el Gobierno está preparando un nuevo paquete de apoyo para mayo dirigido a los sectores más afectados por el aumento de los precios de los combustibles, como los agricultores, los pescadores y los transportistas por carretera.

El Gobierno ya ha anunciado un gasto de 130 millones de euros en ayudas para hacer frente al alza de los precios de los combustibles, incluidos 70 millones de euros para transportistas, pescadores y agricultores, y 60 millones de euros para bonos de energía.

Para ilustrar la magnitud de la crisis, Lescure señaló que se ha producido un aumento de 3.600 millones de euros en los costos de la deuda debido a la subida de los tipos de interés. En este contexto, el Gobierno también ha revisado ligeramente a la baja su previsión de crecimiento para 2026, del 1% al 0,9%, añdió.

Además, el Gobierno podría anunciar medidas de ahorro adicionales de entre 4.000 y 6.000 millones de euros durante la próxima reunión de finanzas públicas.

*Traducido por Daniel Gallego.