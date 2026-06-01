Asimismo, la reducción del impuesto especial sobre la electricidad aplicado al sector industrial también ha finalizado, volviendo al 5% desde el 0,5%.

Finaliza la reducción del IVA en la electricidad y el gas natural en España Asimismo, la reducción del impuesto especial sobre la electricidad aplicado al sector industrial también ha finalizado, volviendo al 5% desde el 0,5%.

El Gobierno de España puso fin a la reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la electricidad y el gas natural, del 21% al 10%, implementada el 20 de marzo tras los ataques estadounidenses e israelíes a Irán.

El Gobierno también puso fin a algunas de las medidas adoptadas para mitigar el impacto global del aumento de los precios de los combustibles y el gas natural.

Si bien se esperaba que el paquete anticrisis aprobado por el gobierno el 20 de marzo se mantenga vigente hasta el 30 de junio, algunas medidas, como la reducción del IVA en la electricidad y el gas natural, se finalizaron anticipadamente en abril, alegando la necesidad de mantener los precios de suministro bajo control.

En consecuencia, desde el 1 de junio, el tipo de IVA en las facturas de electricidad y gas natural en España ha vuelto al 21%. Asimismo, la reducción del impuesto especial sobre la electricidad aplicado al sector industrial también ha finalizado, volviendo al 5% desde el 0,5%.

Por otro lado, la reducción del IVA aplicada a los combustibles se mantuvo hasta el 30 de junio debido a que la inflación se mantuvo por encima del umbral fijado por el gobierno.

La asociación de consumidores Facua, en un comunicado de prensa, argumentó que es injusto aplicar la tasa máxima del IVA a un servicio básico y vital como la electricidad, y criticó la eliminación de la reducción del IVA en la electricidad y el gas natural.

*Traducido por Daniel Gallego.