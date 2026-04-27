La presidente de la Comisión Europea afirmó que Europa está atravesando su segunda crisis energética grave en los últimos cuatro años, y que los Estados miembros de la UE deben aprender de ella.

Europa ha pagado EUR 27.000 millones más por las importaciones de energía desde el inicio del conflicto en Oriente Medio La presidente de la Comisión Europea afirmó que Europa está atravesando su segunda crisis energética grave en los últimos cuatro años, y que los Estados miembros de la UE deben aprender de ella.

Europa ha tenido que pagar 27.000 millones de euros (32.000 millones de dólares) más por las importaciones de petróleo y gas desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, según declaró este lunes la presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

En una rueda de prensa en Berlín, Von der Leyen afirmó que Europa está atravesando su segunda crisis energética grave en los últimos cuatro años, y que los Estados miembros de la UE deben aprender de ella.

«En 2022, (el presidente ruso) Putin cortó nuestro suministro de gas, y ahora es el estrecho de Ormuz», declaró a los periodistas. «Nuestra fuerte dependencia de los combustibles fósiles importados nos hace vulnerables. Debemos reducir esta dependencia», añadió.

Von der Leyen afirmó que los países europeos deberían ampliar la producción de energías renovables y explorar la innovación nuclear, incluidos los pequeños reactores modulares, para garantizar un suministro energético fiable. «Cada kilovatio-hora de energía generado aquí contribuye a la estabilidad económica, a la energía asequible y, por lo tanto, a la independencia de Europa», concluyó.

*Traducido por Daniel Gallego.