El consumo y los servicios también corren el riesgo de desacelerarse, mientras que las inversiones en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Italia siguen siendo el único motor de la producción industrial.

Empresarios italianos advierten que las perspectivas económicas siguen deteriorándose por la crisis en Oriente Próximo El consumo y los servicios también corren el riesgo de desacelerarse, mientras que las inversiones en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Italia siguen siendo el único motor de la producción industrial.

La principal confederación empresarial italiana, Confindustria, advirtió este miércoles que las perspectivas económicas siguen deteriorándose ante las tensiones en Oriente Próximo.

"Las perspectivas siguen empeorando. Los precios del petróleo se mantienen demasiado altos porque el alto el fuego en Oriente Medio no ha propiciado la reapertura del estrecho de Ormuz", advirtió Confindustria en un informe y señaló que el impacto de la prolongada crisis se está extendiendo a todas las economías.

"La inflación está aumentando en Italia, la confianza de los hogares sigue cayendo, la confianza empresarial también disminuye y existe el riesgo de que se bloquee el crédito", añadió Confindustria.

Asimismo, indicó que el consumo y los servicios también corren el riesgo de desacelerarse, subrayando que las inversiones en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Italia siguen siendo el único motor de la producción industrial.

Las tensiones regionales se han mantenido elevadas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, lo que provocó ataques de represalia por parte de Teherán contra Israel y los aliados de Estados Unidos en el Golfo, y el cierre del estrecho de Ormuz.

El 8 de abril entró en vigor un alto el fuego gracias a la mediación pakistaní, pero las conversaciones en Islamabad no lograron alcanzar un acuerdo duradero.

*Traducido por Daniel Gallego.