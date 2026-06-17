El eje central del plan de los EAU es una importante expansión de los puertos orientales de Dibba, Fujairah y Khor Fakkan, situados fuera del estrecho, en la costa del Golfo de Omán.

Emiratos Árabes Unidos trabaja para eliminar su dependencia del estrecho de Ormuz El eje central del plan de los EAU es una importante expansión de los puertos orientales de Dibba, Fujairah y Khor Fakkan, situados fuera del estrecho, en la costa del Golfo de Omán.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) está trabajando en un ambicioso plan para eliminar su dependencia del estrecho de Ormuz tras el reciente cierre de esta vía marítima crucial que puso de manifiesto la vulnerabilidad del comercio y los flujos energéticos del Golfo, según Bloomberg.

El ministro de Comercio Exterior de los EAU, Thani Al Zeyoudi, afirmó que el país avanza hacia una "dependencia cero del Estrecho de Ormuz".

Este plan surge mientras los mercados globales esperan la reapertura total del estrecho tras el acuerdo de paz provisional entre Irán y Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo crudo y gas natural licuado antes de la guerra, se ha visto afectado desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero.

El eje central del plan de los EAU es una importante expansión de los puertos orientales de Dibba, Fujairah y Khor Fakkan, situados fuera del estrecho, en la costa del Golfo de Omán.

El país también planea construir al menos un nuevo puerto en la misma costa, junto con nuevos oleoductos, redes ferroviarias y de carreteras para conectar los puertos orientales con los yacimientos de petróleo y gas y las instalaciones petroleras.

EAU ya utilizan un oleoducto existente con una capacidad de 1,5 millones de barriles diarios para transportar crudo a Fujairah, lo que le permite evitar parcialmente el estrecho de Ormuz.

A mediados de mayo, anunciaron que acelerarían la construcción de un segundo oleoducto para duplicar la capacidad de exportación de crudo a través de Fujairah para 2027.

El país también está estudiando un tercer oleoducto y otras opciones para apoyar las exportaciones de productos petroquímicos, GNL y otros productos energéticos.

Al Zeyoudi no proporcionó un costo ni un cronograma, indicando que los proyectos aún se encuentran en la etapa de viabilidad, aunque se espera que la expansión de la infraestructura requiera inversiones por valor de miles de millones de dólares.

Reducir la dependencia del estrecho de Ormuz sigue siendo difícil, ya que desviar el GNL, el aluminio y otras materias primas de los puertos del Golfo sería más complejo que redirigir el crudo y el petróleo refinado.

Emiratos Árabes Unidos también depende en gran medida de los puertos del Golfo, en particular el de Jebel Ali en Dubái, uno de los mayores centros de contenedores del mundo, para sus importaciones y redistribución.

Emiratos Árabes Unidos han solicitado reiteradamente un tráfico ininterrumpido a través del estrecho de Ormuz, afirmando que esta vía marítima es vital para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad económica regionales y globales.

El plan indica un cambio estratégico más amplio hacia la reducción de la exposición a los riesgos geopolíticos en el Golfo y el fortalecimiento de rutas alternativas de comercio y energía fuera del estrecho.

*Traducido por Daniel Gallego.