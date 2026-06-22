MarineTraffic registró 71 tránsitos confirmados por el estrecho de Ormuz entre el 19 y el 21 de junio, con un máximo de 35 el 20 de junio.

El tránsito de barcos por el estrecho de Ormuz se recupera notablemente tras el levantamiento del bloqueo MarineTraffic registró 71 tránsitos confirmados por el estrecho de Ormuz entre el 19 y el 21 de junio, con un máximo de 35 el 20 de junio.

El tránsito de buques por el estrecho de Ormuz se recuperó notablemente tras el levantamiento del bloqueo, pero la recuperación en uno de los puntos estratégicos energéticos del mundo sigue siendo frágil, según datos de MarineTraffic.

MarineTraffic informó este lunes a través de la red social estadounidense X que registró 71 tránsitos confirmados por el estrecho de Ormuz entre el 19 y el 21 de junio, con un máximo de 35 el 20 de junio.

Este repunte se produce tras las nuevas señales de libre paso por la vía marítima. Además, cada vez más buques transitan con su Sistema de Identificación Automática (AIS) activo, lo que indica una mejora gradual en la confianza de los operadores.

Sin embargo, el tráfico no se ha normalizado por completo. MarineTraffic señaló que la actividad se mantiene por debajo de los niveles previos a la crisis, mientras que muchos buques continúan utilizando rutas iraníes o las llamadas rutas oscuras, en las que limitan o desactivan la visibilidad del AIS, debido a preocupaciones de seguridad.

El estrecho de Ormuz es fundamental para el comercio energético mundial. Según la Administración de Información Energética de EEUU y la Agencia Internacional de Energía, el flujo de petróleo a través de esta vía marítima promedió 20 millones de barriles diarios en 2024, lo que equivale a aproximadamente el 20 % del consumo mundial de líquidos derivados del petróleo.

El reciente aumento en los cruces se produce tras una fuerte interrupción en el transporte marítimo del Golfo, causada por el bloqueo y el aumento de las tensiones regionales. Si bien la flexibilización de las restricciones permitió que más buques reanudaran su paso, la incertidumbre diplomática sigue afectando a armadores, aseguradoras y fletadores.

Las labores de desminado aún no han concluido, lo que genera recelo entre los operadores a la hora de retomar por completo las rutas habituales.

Esta frágil recuperación subraya la importancia de mantener garantías de paso seguro para las exportaciones de energía del Golfo, ya que cualquier nueva interrupción afectaría directamente los flujos de petróleo crudo, productos refinados y GNL, en particular a los importadores asiáticos.

*Traducido por Daniel Gallego.