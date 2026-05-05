Solo cuatro barcos transitando en ambas direcciones por este importante paso energético ante la reciente escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos.

El tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz sigue siendo limitado Solo cuatro barcos transitando en ambas direcciones por este importante paso energético ante la reciente escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos.

El tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz se mantiene limitado este martes, con solo cuatro barcos transitando en ambas direcciones por este importante paso energético ante la reciente escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos, según datos de seguimiento de buques recopilados por la Agencia Anadolu (AA).

Los datos más recientes mostraron dos buques moviéndose de este a oeste y dos de oeste a este cerca del estrecho en las últimas 24 horas hasta las 09:00 GMT del martes.

El tráfico de este a oeste incluía los buques Muara y Aurora, este último registrado en los datos como Shimokita Maru. El Muara, un portacontenedores, figuraba atracado con destino a Jebel Ali, en los Emiratos Árabes Unidos.

El Aurora figuraba como un buque de transporte de piedra caliza con destino a Umm Qasr, en Irak. El buque se encontraba en tránsito.

En dirección opuesta, el tráfico de oeste a este incluía a Nooh Gas, registrado en los datos como Luma, y a Pasargad 11. Nooh Gas figuraba como un buque cisterna de GLP que transportaba gas licuado de petróleo y se dirigía a Khor Fakkan, en los Emiratos Árabes Unidos. El buque aparecía cargado y en tránsito.

Pasargad 11, un buque de carga general, figuraba con el puerto de Rashid, en los Emiratos Árabes Unidos, como destino.

Según los registros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre los buques seleccionados, Nooh Gas es un buque cisterna de GLP sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU.

El número limitado de movimientos de buques seleccionados puso de manifiesto la continua cautela en esta vía marítima, que sigue siendo una de las rutas de tránsito más importantes del mundo para el petróleo crudo, los productos refinados y el gas natural licuado.

Los últimos movimientos se produjeron en un contexto de intensificación de la actividad militar en torno al estrecho de Ormuz, en el marco de la iniciativa estadounidense "Proyecto Libertad", cuyo objetivo es guiar a los buques varados a través de este paso en disputa.

El gigante naviero danés Maersk informó que uno de sus buques mercantes con bandera estadounidense, el Alliance Fairfax, salió del golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz bajo protección militar estadounidense el 4 de mayo, y añadió que el tránsito se completó "sin incidentes" y que toda la tripulación se encontraba a salvo.

El paso se produjo después de que dos destructores de la Marina estadounidense, el USS Truxtun y el USS Mason, transitaran el estrecho y entraran en el golfo Pérsico tras repeler misiles, drones y pequeñas embarcaciones iraníes, según CBS News, que citó a funcionarios de defensa estadounidenses.

Medios iraníes también informaron el martes que cinco civiles murieron cuando las fuerzas estadounidenses atacaron dos pequeñas embarcaciones de carga en el estrecho de Ormuz. La agencia de noticias semioficial Tasnim, citando una fuente militar, afirmó que las embarcaciones transportaban carga desde Khasab, Omán, hacia Irán, refutando la versión de Washington de que había atacado pequeñas embarcaciones iraníes que amenazaban el transporte marítimo comercial.

Las versiones contradictorias subrayaron los crecientes riesgos de seguridad que enfrenta el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

*Traducido por Daniel Gallego.