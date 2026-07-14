Según datos de MarineTraffic revisados por Anadolu, solo dos buques cisterna completaron el paso por el estrecho en las 24 horas previas a las 06:25 GMT del martes.

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz se reduce prácticamente a cero en las últimas 24 horas Según datos de MarineTraffic revisados por Anadolu, solo dos buques cisterna completaron el paso por el estrecho en las 24 horas previas a las 06:25 GMT del martes.

El tráfico de buques cisterna a través del estrecho de Ormuz se redujo prácticamente a cero en las últimas 24 horas, debido a que los nuevos ataques de Estados Unidos e Irán contra buques mercantes intensificaron la preocupación por la seguridad en esta estratégica vía marítima.

Según datos de MarineTraffic revisados por Anadolu, solo dos buques cisterna completaron el paso por el estrecho en las 24 horas previas a las 06:25 GMT del martes. Se trataba de los buques cisterna de petróleo y productos químicos Seafaith y Niki.

Es posible que el número real de cruces sea mayor, ya que los buques pueden apagar sus transpondedores del Sistema de Identificación Automática (AIS) para ocultar su posición.

Bloomberg informó el martes que seis superpetroleros sancionados por Estados Unidos, con capacidad para transportar un total de 12 millones de barriles, cruzaron al golfo de Omán la semana pasada con sus sistemas de seguimiento apagados.

Numerosos buques sancionados vinculados a Teherán, incluyendo petroleros, buques de transporte de GLP y portacontenedores, también habrían salido del Golfo a través del estrecho, antes del restablecimiento previsto del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

Mientras tanto, los buques de GLP Monarch y Danuta I se aproximaban al estrecho a las 06:35 GMT y parecían listos para cruzarlo, pero aún no habían completado su travesía.

La escasa actividad reflejaba la creciente cautela entre los armadores y operadores tras la nueva escalada militar en la zona.

Según los informes, Estados Unidos llevó a cabo ataques contra objetivos costeros y militares iraníes, mientras que Irán atacó dos petroleros vinculados a los Emiratos Árabes Unidos en represalia, causando la muerte de un tripulante e hiriendo a otros.

El Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) condenó los ataques contra buques comerciales civiles en el estrecho y sus alrededores, e hizo un llamamiento a la desescalada, subrayando que el tránsito debe permanecer sin obstáculos y libre de peajes o cargos.

La OMI informó que, hasta el lunes, había registrado 53 incidentes marítimos confirmados en la región y 14 muertes de marineros. El estrecho de Ormuz es uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Se estima que en 2024 transitaron por él alrededor de 20 millones de barriles de petróleo diarios, lo que equivale a aproximadamente el 20 % del consumo mundial de líquidos derivados del petróleo.

*Traducido por Daniel Gallego.