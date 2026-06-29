Aún se realizaban algunos tránsitos abiertos después de que el portacontenedores Ever Lovely, registrado en Singapur, resultara dañado el 25 de junio y el petrolero M/T Kiku, con bandera panameña, fuera alcanzado el 27 de junio.

El tráfico comercial a través del estrecho de Ormuz continuó a un ritmo reducido durante el fin de semana Aún se realizaban algunos tránsitos abiertos después de que el portacontenedores Ever Lovely, registrado en Singapur, resultara dañado el 25 de junio y el petrolero M/T Kiku, con bandera panameña, fuera alcanzado el 27 de junio.

El tráfico comercial a través del Estrecho de Ormuz continuó a un ritmo reducido durante el fin de semana, luego de que los ataques a dos buques reavivaran la preocupación por la seguridad de uno de los puntos estratégicos energéticos más importantes del mundo.

Los datos de seguimiento mostraron que aún se realizaban algunos tránsitos abiertos después de que el portacontenedores Ever Lovely, registrado en Singapur, resultara dañado el 25 de junio y el petrolero M/T Kiku, con bandera panameña, fuera alcanzado el 27 de junio.

La continuidad de los cruces sugiere que algunos operadores aún están dispuestos a utilizar la vía marítima, pero la ralentización indica una confianza desigual entre armadores, aseguradoras y fletadores tras la última escalada.

La Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur informó que el Ever Lovely sufrió daños menores en su puente de mando por un proyectil desconocido al salir del estrecho, y agregó que el buque completó posteriormente su tránsito y que los 21 miembros de la tripulación se encontraban a salvo.

El Mando Central (CENTCOM) de Estados Unidos informó que las fuerzas iraníes atacaron al M/T Kiku con un dron de ataque unidireccional mientras el petrolero navegaba cerca del Estrecho de Ormuz con más de 2 millones de barriles de petróleo crudo. El CENTCOM declaró haber realizado ataques adicionales contra objetivos iraníes en respuesta.

A pesar de los ataques, varios buques continuaron transitando por el estrecho durante el fin de semana, incluyendo superpetroleros vacíos que entraban al Golfo Pérsico y buques cisterna cargados que lo abandonaban.

Según fuentes marítimas, el portacontenedores CMA CGM Galapagos, con bandera francesa, también salió del estrecho y posteriormente fondeó frente a Mascate, Omán. El buque se encontraba entre los barcos atrapados en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto a finales de febrero.

Mientras tanto, los datos de la plataforma de seguimiento Windward mostraron que el 27 de junio, 24 buques transitaron por el estrecho de Ormuz, entrando y 16 saliendo, un total de 40.

El tráfico de entrada estuvo dominado por buques cisterna (13 de 24), con una fuerte presencia de buques de bandera iraní: Touskla, Dan, Hawk y Jairan. El flujo de salida se concentró en el corredor norte, con aproximadamente 4,1 millones de barriles de crudo transportados a bordo de tres buques cisterna cargados.

El traslado de buques cisterna vacíos al Golfo Pérsico sigue siendo crucial para los productores energéticos regionales que buscan reanudar las exportaciones tras meses de interrupción. Los VLCC son necesarios para cargar crudo en las terminales del Golfo, y cualquier vacilación por parte de los armadores podría ralentizar la recuperación del flujo de petróleo, incluso si continúan las conversaciones diplomáticas.

El Centro Conjunto de Información Marítima elevó el nivel de amenaza a la seguridad marítima en el Estrecho de Ormuz a "sustancial" tras los últimos ataques, alertando a los buques sobre la presencia de minas y la actividad naval relacionada con las operaciones de desminado.

La opinión de los armadores sigue siendo diversa. Algunos buques que recientemente habían abandonado o retrasado sus travesías no han vuelto a intentarlo, mientras que otros han utilizado la ruta norte designada por Irán o la ruta sur cercana a Omán.

*Traducido por Daniel Gallego.