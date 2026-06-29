El precio volvió a subir impulsado por la inquietud sobre el transporte marítimo comercial tras una serie de ataques recíprocos cerca de esta vía marítima vital.

El crudo Brent vuelve a superar los 72 dólares el barril El precio volvió a subir impulsado por la inquietud sobre el transporte marítimo comercial tras una serie de ataques recíprocos cerca de esta vía marítima vital.

Los precios del petróleo subieron este lunes, con el crudo Brent superando los 72 dólares por barril, recuperándose de mínimos de cuatro meses tras la reanudación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz, que reavivaron la preocupación por el suministro.

El crudo Brent, de referencia internacional, subió un 0,6% hasta situarse en torno a los 72,5 dólares por barril a las 10:20 GMT, impulsado por la inquietud sobre el transporte marítimo comercial tras una serie de ataques recíprocos cerca de esta vía marítima vital.

La última escalada comenzó cuando Irán atacó un buque portacontenedores, lo que provocó ataques estadounidenses. Posteriormente, Washington lanzó otra ronda de ataques después de que Teherán atacara un petrolero que transportaba petróleo catarí.

Sin embargo, el aumento de los precios fue limitado después de que ambas partes acordaran detener los ataques antes de las conversaciones previstas para el martes en Doha.

Según Axios, funcionarios estadounidenses e iraníes tienen previsto debatir sobre el estrecho de Ormuz y otros temas con el objetivo de poner fin al conflicto. Teherán, sin embargo, afirmó que las conversaciones no están confirmadas.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las rutas energéticas más importantes del mundo, por donde transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.

La actividad marítima a través de esta vía marítima ha mejorado desde que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz provisional, pero los armadores siguen siendo cautelosos debido a los riesgos de seguridad persistentes y a que muchos buques aún sufren retrasos en el golfo Pérsico.

*Traducido por Daniel Gallego.