El índice Japan-Korea Marker, referencia para las entregas de GNL al contado en el noreste de Asia, subió un 19,66% el miércoles hasta los 19,93 dólares por millón de unidades térmicas británicas.

El conflicto en el estrecho de Ormuz eleva el precio del GNL en Asia hasta niveles de marzo El índice Japan-Korea Marker, referencia para las entregas de GNL al contado en el noreste de Asia, subió un 19,66% el miércoles hasta los 19,93 dólares por millón de unidades térmicas británicas.

Los precios del gas natural licuado (GNL) en Asia alcanzaron su nivel más alto desde finales de marzo debido a que la reanudación de las hostilidades en torno al estrecho de Ormuz, interrumpió el suministro desde el golfo Pérsico y obligando a los compradores a buscar cargamentos alternativos.

El índice Japan-Korea Marker, referencia para las entregas de GNL al contado en el noreste de Asia, subió un 19,66% el miércoles hasta los 19,93 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU).

Este índice ha ganado un 25,03% en el último mes y se sitúa un 60,66% por encima del nivel de hace un año.

Las nuevas hostilidades en el estrecho de Ormuz y sus alrededores han restringido los envíos de GNL desde el golfo Pérsico, que representa aproximadamente el 20% del suministro mundial.

La interrupción ha afectado especialmente a las exportaciones cataríes, que deben transitar por esta vía marítima estratégica para llegar a los mercados internacionales.

Los importadores asiáticos, incluidos Pakistán y Bangladesh, se esfuerzan por reemplazar los envíos cataríes perdidos, lo que aumenta la competencia por los cargamentos disponibles al contado y ejerce una mayor presión al alza sobre los precios.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, y es una ruta fundamental para el comercio mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL).

*Traducido por Daniel Gallego.