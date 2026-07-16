El conflicto en el estrecho de Ormuz eleva el precio del GNL en Asia hasta niveles de marzo

Mücahithan Avcıoğlu
16 Julio 2026•Actualizar: 16 Julio 2026
Los precios del gas natural licuado (GNL) en Asia alcanzaron su nivel más alto desde finales de marzo debido a que la reanudación de las hostilidades en torno al estrecho de Ormuz, interrumpió el suministro desde el golfo Pérsico y obligando a los compradores a buscar cargamentos alternativos.
El índice Japan-Korea Marker, referencia para las entregas de GNL al contado en el noreste de Asia, subió un 19,66% el miércoles hasta los 19,93 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU).
Este índice ha ganado un 25,03% en el último mes y se sitúa un 60,66% por encima del nivel de hace un año.
Las nuevas hostilidades en el estrecho de Ormuz y sus alrededores han restringido los envíos de GNL desde el golfo Pérsico, que representa aproximadamente el 20% del suministro mundial.
La interrupción ha afectado especialmente a las exportaciones cataríes, que deben transitar por esta vía marítima estratégica para llegar a los mercados internacionales.
Los importadores asiáticos, incluidos Pakistán y Bangladesh, se esfuerzan por reemplazar los envíos cataríes perdidos, lo que aumenta la competencia por los cargamentos disponibles al contado y ejerce una mayor presión al alza sobre los precios.
El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, y es una ruta fundamental para el comercio mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL).
*Traducido por Daniel Gallego.