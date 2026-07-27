El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino declaró que el comercio bilateral totalizó 196.600 millones de dólares en los primeros seis meses del año, marcando un nivel récord para el período.

El comercio de China con África alcanza un récord histórico en el primer semestre de 2026 El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino declaró que el comercio bilateral totalizó 196.600 millones de dólares en los primeros seis meses del año, marcando un nivel récord para el período.

China anunció este lunes que su comercio con África alcanzó un récord histórico en el primer semestre de 2026, atribuyendo este crecimiento a su política de arancel cero para todos los países africanos que mantienen relaciones diplomáticas con Beijing.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, declaró en una rueda de prensa habitual que el comercio bilateral totalizó 1,41 billones de yuanes (196.600 millones de dólares) en los primeros seis meses del año, marcando un nivel récord para el período.

"El volumen total de comercio experimentó un crecimiento más rápido y se espera que alcance un nivel aún mayor para finales de este año", afirmó Lin en respuesta a una pregunta sobre el impacto de la política de arancel cero de China.

Añadió que los bienes de capital y los bienes intermedios representaron aproximadamente el 75% de las exportaciones chinas a África, argumentando que estos envíos impulsaron la industrialización y la modernización agrícola del continente, en lugar de satisfacer únicamente la demanda de consumo.

Rechazando las críticas sobre los desequilibrios comerciales, Lin afirmó que tales discursos eran "meras trampas diseñadas por quienes tienen segundas intenciones para perturbar la cooperación amistosa entre China y África".

Añadió que China mantiene su compromiso con la expansión de la apertura de alto nivel a pesar de los desafíos globales, incluidos los conflictos regionales y el creciente unilateralismo y proteccionismo.

De cara al futuro, Lin indicó que China facilitará aún más el comercio bilateral, ampliará el acceso al mercado para más productos africanos de alta calidad e impulsará la construcción de lo que Beijing describe como una "comunidad China-África resiliente con un futuro compartido para la nueva era".

*Traducido por Daniel Gallego.