La decisión fue tomada por mayoría de 6 votos a favor y 3 en contra.

El Banco de Japón mantiene tipos en 0,75% y advierte sobre riesgos por la crisis en Oriente Próximo La decisión fue tomada por mayoría de 6 votos a favor y 3 en contra.

El Banco de Japón (BoJ, por sus siglas en inglés) anunció este martes que decidió mantener su tasa de interés de referencia en torno al 0,75%, aunque dejó claro que continuará ajustando gradualmente su política monetaria si la inflación subyacente sigue acercándose a su objetivo del 2%.

En un comunicado, publicado tras la reunión de su Comité de Política Monetaria, el banco afirmó que prevé que la economía japonesa se desacelere durante el año fiscal 2026 debido al fuerte aumento de los precios del petróleo, impulsado por la inestabilidad en Oriente Próximo.

Este encarecimiento energético afectará negativamente a los beneficios empresariales y al poder adquisitivo de los hogares, aunque el crecimiento continuará de forma moderada gracias al apoyo gubernamental, condiciones financieras favorables y un mercado laboral sólido.

El BoJ estima que la inflación se situará entre el 2,5% y el 3% en 2026, impulsada principalmente por el aumento de los costes energéticos y de bienes, para luego moderarse gradualmente hacia el 2% en 2028.

Entre los principales riesgos señalados por el banco destacan:

Una prolongación de la crisis en Oriente Próximo, que mantendría altos los precios del crudo.

Posibles interrupciones en cadenas de suministro.

Presiones inflacionarias superiores a lo previsto.

Impactos de políticas comerciales internacionales, especialmente de Estados Unidos.

Fluctuaciones del yen y cambios en mercados globales.

El banco central considera que, aunque los riesgos para el crecimiento están orientados a la baja, los riesgos inflacionarios siguen siendo elevados, lo que podría obligar a nuevas subidas de tipos.

Además, el BoJ subrayó que Japón mantiene estabilidad financiera general, aunque seguirá vigilando de cerca los mercados inmobiliarios, bursátiles y la evolución de inversiones tecnológicas como la inteligencia artificial.

En conclusión, Japón encara un periodo de crecimiento más lento, pero aún positivo, condicionado por factores geopolíticos y energéticos, mientras su banco central mantiene una postura de cautela ante posibles nuevas presiones económicas e inflacionarias.