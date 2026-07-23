El Comité de Política Monetaria del banco indicó que la tendencia subyacente de la inflación disminuyó ligeramente en junio, mientras que datos recientes confirmaron un debilitamiento continuo de la demanda interna.

El Banco Central de Türkiye mantiene su tasa de interés de referencia sin cambios en el 37% El Comité de Política Monetaria del banco indicó que la tendencia subyacente de la inflación disminuyó ligeramente en junio, mientras que datos recientes confirmaron un debilitamiento continuo de la demanda interna.

El Banco Central de Türkiye mantuvo este jueves su tasa de interés de referencia sin cambios en el 37%, tal como esperaban los mercados, extendiendo así su pausa en política monetaria por cuarta reunión consecutiva.

El Comité de Política Monetaria del banco indicó que la tendencia subyacente de la inflación disminuyó ligeramente en junio, mientras que datos recientes confirmaron un debilitamiento continuo de la demanda interna.

Los indicadores adelantados sugieren que la tendencia subyacente de la inflación aumentará temporalmente en julio, señaló el banco, añadiendo que los precios de la energía han retomado una tendencia alcista debido a la creciente incertidumbre en torno a los acontecimientos geopolíticos.

En junio, la inflación anual al consumidor en Türkiye se moderó hasta el 32,11%, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, ya que los aumentos mensuales de precios se mantuvieron limitados en medio de una menor presión relacionada con el sector energético. El índice de precios al consumidor (IPC) subió un 0,99% mensual.

El banco afirmó que está monitoreando de cerca los efectos de los acontecimientos geopolíticos en la inflación a través del aumento de los costos, la actividad económica y las expectativas.

El comité mantuvo la tasa de interés de referencia en el 40% y la tasa de interés de referencia en el 35,5%.

El banco afirmó que mantendría su estricta política monetaria hasta alcanzar la estabilidad de precios, apoyando el proceso de desinflación a través de la demanda, el tipo de cambio y las expectativas. Añadió que las decisiones de política monetaria se seguirían tomando con prudencia, reunión tras reunión, teniendo en cuenta la inflación observada y esperada, así como su tendencia subyacente.

El comité reiteró que sigue muy atento a los riesgos de inflación al alza y afirmó que la política monetaria se endurecería en caso de un deterioro significativo y persistente de las perspectivas inflacionarias.

En enero, el banco redujo su tasa de interés oficial en 100 puntos básicos, del 38% al 37%. Posteriormente, la mantuvo sin cambios en sus reuniones de marzo, abril y junio.

La reducción de enero se produjo tras recortes acumulados de 800 puntos básicos durante el segundo semestre de 2025, que redujeron la tasa de interés oficial del 46% al 38% en diciembre.

El banco central indicó que continuaría utilizando medidas macroprudenciales e instrumentos de gestión de liquidez cuando fuera necesario para apoyar la transmisión monetaria.

*Traducido por Daniel Gallego.