Las entidades y personas sancionadas "supervisan la estructura bancaria en la sombra de Irán, facilitando el movimiento del equivalente a decenas de miles de millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones".

EEUU sanciona a 35 individuos y entidades por facilitar servicios bancarios a Irán Las entidades y personas sancionadas "supervisan la estructura bancaria en la sombra de Irán, facilitando el movimiento del equivalente a decenas de miles de millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones".

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la supuesta "estructura bancaria en la sombra" de Irán. El Departamento del Tesoro incluyó a su lista negra a 35 personas y organizaciones acusadas de facilitar estas operaciones.

Las entidades y personas sancionadas "supervisan la estructura bancaria en la sombra de Irán, facilitando el movimiento del equivalente a decenas de miles de millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones", según un comunicado del Tesoro.

El comunicado señala que los bancos iraníes dependen de empresas privadas llamadas "rahbars" para procesar pagos relacionados con el comercio iraní sancionado, utilizando cuentas de empresas fantasma en bancos extranjeros.

Añade que estas transacciones se realizan frecuentemente en nombre de entidades como la Guardia Revolucionaria Islámica, la Compañía Nacional Iraní de Petróleo y otras organizaciones sancionadas por Estados Unidos.

"El sistema bancario en la sombra de Irán constituye un salvavidas financiero fundamental para sus fuerzas armadas, permitiendo actividades que perturban el comercio mundial y alimentan la violencia en Oriente Medio", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado.

«Las instituciones financieras están advertidas: cualquier institución que facilite o participe en estas redes se arriesga a sufrir graves consecuencias», añadió.

Las sanciones son anteriores a la actual guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero y que ahora se encuentra en alto el fuego para dar una oportunidad a los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz.

*Traducido por Daniel Gallego.