Esta medida busca frenar los intentos de Japón de remilitarización y desarrollo de armas nucleares, según informó el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

China prohíbe la exportación de artículos de doble uso a usuarios militares japoneses Esta medida busca frenar los intentos de Japón de remilitarización y desarrollo de armas nucleares, según informó el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

China ha prohibido la exportación de todos los artículos de doble uso a usuarios militares japoneses y para cualquier propósito que pueda mejorar las capacidades militares de Japón. Esta medida busca frenar los intentos de Japón de remilitarización y desarrollo de armas nucleares, según informó el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, hizo estas declaraciones en respuesta a informes que indicaban que Estados Unidos había solicitado a China la reanudación de las exportaciones de tierras raras a Japón, según publicó el diario estatal Global Times. Lin se negó a confirmar si la administración Trump había realizado tal solicitud.

"China, de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes, ha prohibido la exportación de todos los artículos de doble uso a usuarios militares japoneses, para fines militares, y a cualquier otro usuario final o para cualquier propósito que contribuya a mejorar las capacidades militares de Japón", declaró Lin.

Añadió que el objetivo de las restricciones es "frenar los intentos de Japón de remilitarización y desarrollo de armas nucleares".

Por otra parte, Lin afirmó que China se opone a las sanciones unilaterales que carecen de fundamento en el derecho internacional. «China se ha opuesto sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU», declaró Lin.

Reaccionaba así a las declaraciones de la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, quien afirmó que el bloque permitiría a sus buques de guerra en el Mediterráneo inspeccionar y detener petroleros que transportan petróleo ruso, alegando que representan un peligro y para limitar las capacidades de Rusia.

«Instamos a todas las partes involucradas a resolver los problemas mediante el diálogo y la consulta», concluyó Lin.

*Traducido por Daniel Gallego.