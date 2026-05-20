"Las consultas con las autoridades iraníes concluyeron y el buque zarpó ayer. Está atravesando el estrecho con extrema precaución", añadió el ministro, precisando que el petrolero transporta dos millones de barriles de crudo.

Canciller surcoreano: "Un petrolero surcoreano está saliendo del estrecho de Ormuz en coordinación con la parte iraní" "Las consultas con las autoridades iraníes concluyeron y el buque zarpó ayer. Está atravesando el estrecho con extrema precaución", añadió el ministro, precisando que el petrolero transporta dos millones de barriles de crudo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, declaró este miércoles que un buque operado por una naviera surcoreana se encuentra actualmente transitando por el estrecho de Ormuz, según informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

De tener éxito, este sería el primer caso de este tipo que involucra a un buque gestionado por Corea del Sur desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

"En este preciso momento, un petrolero surcoreano está saliendo del estrecho de Ormuz en coordinación con la parte iraní", afirmó Cho durante una sesión del comité parlamentario en Seúl.

"Las consultas con las autoridades iraníes concluyeron y el buque zarpó ayer. Está atravesando el estrecho con extrema precaución", añadió el ministro, precisando que el petrolero transporta dos millones de barriles de crudo.

Según funcionarios del ministerio, el buque, que había permanecido varado cerca de esta vía marítima estratégica desde finales de febrero, comenzó a navegar en aguas cercanas a Qatar el martes, tras recibir la autorización de paso de Irán el día anterior, y se espera que ingrese al golfo de Omán a última hora del miércoles a través del estrecho de Ormuz.

Más de 20 tripulantes, entre ellos menos de 10 surcoreanos, se encuentran a bordo del buque, que navega por una ruta designada por Irán, según informaron las autoridades. No se ha pagado ninguna tasa de tránsito a la parte iraní.

Si bien las autoridades se negaron a revelar el nombre del operador del buque, alegando motivos de seguridad, Bloomberg informó previamente que se trataba de un petrolero operado por la naviera surcoreana HMM Co. y que su destino era el puerto surcoreano de Ulsan.

El paso previsto se produjo aproximadamente dos semanas después de que un buque de carga con bandera panameña, el HMM Namu, fuera impactado por dos objetos voladores no identificados, lo que provocó una explosión e incendio, y dejó a uno de los 24 tripulantes con heridas leves.

El gobierno de Seúl está llevando a cabo un análisis exhaustivo de los restos del motor recuperados de los objetos para identificar su naturaleza y a los responsables del incidente.

Si el paso se completa sin incidentes, el número de buques operados por Corea del Sur varados cerca del estrecho se reducirá a 25, incluido el HMM Namu, que actualmente se encuentra en reparación en Emiratos Árabes Unidos.

"La aprobación de Irán no guarda relación con el ataque al HMM Namu, ya que llevamos tiempo dialogando con Irán sobre el paso seguro de nuestros buques por el estrecho de Ormuz", declaró un funcionario del ministerio. "Estas consultas continuarán hasta que todos nuestros buques hayan transitado por el estrecho".

El domingo, Cho mantuvo una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, y ambas partes acordaron continuar las consultas sobre la seguridad de los buques y tripulaciones surcoreanos en el estrecho, informó el ministerio.