Lagarde afirmó que el BCE mantiene su firme compromiso con la estabilidad de precios en un contexto de gran incertidumbre debido a la crisis energética.

BCE: Las expectativas de inflación a largo plazo se mantienen estables a pesar de que la crisis energética Lagarde afirmó que el BCE mantiene su firme compromiso con la estabilidad de precios en un contexto de gran incertidumbre debido a la crisis energética.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, declaró este viernes que las expectativas de inflación a largo plazo en la zona euro se mantienen, en general, estables, a pesar de que la crisis energética, desencadenada por los acontecimientos en Oriente Medio, continúa impulsando la inflación y lastrando la economía.

Tras una reunión de ministros de Finanzas del Eurogrupo en la sede de la administración grecochipriota, Lagarde afirmó que el BCE mantiene su firme compromiso con la estabilidad de precios en un contexto de gran incertidumbre debido a la crisis energética.

Añadió que la crisis energética tiene importantes efectos directos e indirectos en las economías de la UE, y que informó a los ministros sobre la actividad económica en la zona euro, la evolución reciente de la inflación y la decisión de política monetaria adoptada por el BCE en abril.

Lagarde indicó que las expectativas de inflación a largo plazo se mantienen, en general, estables a pesar de la presión alcista sobre la inflación y la presión bajista sobre la actividad económica.

Agregó que las implicaciones de la crisis para la inflación y la actividad económica a medio plazo dependerán de la intensidad y la duración del impacto en los precios de la energía, así como de la magnitud de sus efectos indirectos.

Lagarde afirmó que el BCE está decidido a establecer una política monetaria que garantice la estabilización de la inflación en su objetivo del 2% a medio plazo.

Al ser preguntada sobre la próxima reunión de política monetaria del BCE, prevista para el 11 de junio, Lagarde prefirió no dar una señal clara.

«Seguiremos un enfoque basado en datos y adaptado a cada reunión, para determinar la postura de política monetaria más adecuada y alcanzar nuestro objetivo del 2 % a medio plazo», declaró.

Lagarde también indicó que las medidas de política fiscal destinadas a mitigar el impacto de la subida de los precios de la energía deben ser temporales, específicas y proporcionales.

*Traducido por Daniel Gallego.