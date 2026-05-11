El vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Cooperación para el Desarrollo de Bélgica afirmó que su país y Türkiye poseen fortalezas complementarias en algunos sectores.

Bélgica apunta a "un gran potencial para una cooperación más profunda en sectores como la energía y la defensa" El vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Cooperación para el Desarrollo de Bélgica afirmó que su país y Türkiye poseen fortalezas complementarias en algunos sectores.

El vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Cooperación para el Desarrollo de Bélgica, Maxime Patrick Robert Albert Prévot, afirmó que su país y Türkiye tienen fortalezas complementarias en algunos sectores y apuntó a la existencia de "un gran potencial para una cooperación más profunda en sectores como la energía, el aeroespacial y la defensa".

En su discurso durante el Foro Empresarial Türkiye-Bélgica, organizado por la Junta de Relaciones Económicas Exteriores (DEİK, por sus siglas en turco) en Estambul, Prévot señaló que fueron recibidos calurosamente con la hospitalidad turca, tan conocida en la región, y les agradeció en turco en nombre de toda la delegación belga.

Prévot recordó que hace 40 años Bélgica organizó un programa similar de "misión económica" a Türkiye y aseguró que el liderazgo de la visita por parte de la reina Mathilde enfatiza la importancia de las relaciones entre los dos países: "Las relaciones entre Türkiye y Bélgica se basan en una cooperación política, económica y diplomática a largo plazo, de casi dos siglos".

El vice primer ministro recalcó que las relaciones bilaterales, más allá de las instituciones y los acuerdos, se basan en los ciudadanos de los dos países que contribuyen a la vida económica, social y cultural: "Son el vínculo vivo de esta asociación y sobre este vínculo se construye todo lo demás".

"Bélgica y Türkiye tienen fortalezas complementarias en algunos sectores. Existe un gran potencial para una cooperación más profunda en sectores como la energía, el aeroespacial y la defensa". En este contexto, Prévot enfatizó que Türkiye tiene un ecosistema innovador, impresionante y competitivo, y abordó las oportunidades de cooperación en sectores como puertos, logística, transporte, ciencias de la vida, productos médicos, biotecnología, transformación digital e industria.

"Estos sectores reflejan las prioridades estratégicas de Türkiye. Al mismo tiempo, estos sectores coinciden plenamente con los ámbitos en los que las empresas belgas demuestran su experiencia, innovación y conocimientos. Las relaciones económicas entre los dos países ya son muy fuertes". Refiriéndose a las inversiones de las empresas belgas en Türkiye, Prévot dijo que están contentos de que las empresas turcas también hayan comenzado a invertir en Bélgica y que estas inversiones generen empleo.

Prévot mencionó que lanzarán un nuevo capítulo de la Comisión Conjunta Económica y Comercial el próximo año y dijo que esta será una gran oportunidad para desarrollar aún más el impulso positivo de la visión económica.

Al explicar que la cooperación económica en cuestión es fuerte, madura y tiene una estructura muy dinámica para ambas partes y que esto es de gran importancia, Prévot afirmó que la Unión Aduanera apoya esta asociación económica y vincula la industria turca a las cadenas en Europa desde hace 30 años.

Subrayando que el comercio constituye "sólo una parte" de esta historia, Prévot afirmó que las oportunidades de cooperación, que tienen un gran potencial en los campos de la investigación, la innovación y la tecnología, aún no están en un nivel suficiente.

Prévot reveló que Bélgica y Türkiye colaboran en aproximadamente 300 proyectos Horizonte Europa, lo que convierte a Bélgica en el quinto socio de investigación más importante de Türkiye en Europa, y recordó que, en el marco de su visita a Türkiye, visitarán varias instituciones que operan para promover esta cooperación, en referencia a contactos políticos de alto nivel, reuniones entre representantes del mundo empresarial y reuniones intergubernamentales.

El vice primer ministro compartió que el programa también incluye visitas a empresas y la firma de varios nuevos acuerdos, y señaló que la visita estaba planeada para facilitar el acceso al mercado, especialmente permitiendo a las pequeñas y medianas empresas establecer contacto directo con socios turcos.

Prévot agradeció al ministro de Comercio, Ömer Bolat, por su recepción y expresó su deseo de que su visita sea el comienzo de nuevos contactos, asociaciones, acuerdos y amistades.

*Traducido por Daniel Gallego.