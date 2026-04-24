Este último envío se consiguió gracias a la colaboración con Ampol, BP Australia y Viva Energy, elevando el total de diésel adicional asegurado durante la última semana aproximadamente a 400 millones de litros.

Australia asegura 100 millones de litros adicionales de diésel para proteger el suministro de combustible Este último envío se consiguió gracias a la colaboración con Ampol, BP Australia y Viva Energy, elevando el total de diésel adicional asegurado durante la última semana aproximadamente a 400 millones de litros.

Australia anunció este viernes que ha asegurado 100 millones de litros adicionales (alrededor de 628.000 barriles) de diésel como parte de sus esfuerzos para proteger el suministro de combustible ante la volatilidad global derivada del conflicto en curso en Oriente Próximo.

El gobierno informó que aproximadamente 50 millones de litros se destinarán a comunidades regionales de Queensland, incluidas Townsville, Gladstone y Mackay.

«El gobierno está distribuyendo diésel donde más se necesita, garantizando que todos los australianos, incluyendo los de zonas regionales y rurales, tengan acceso al combustible que necesitan», declararon en un comunicado conjunto el ministro de Comercio, Don Farrell, y el ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen.

Este último envío se consiguió gracias a la colaboración con Ampol, BP Australia y Viva Energy, elevando el total de diésel adicional asegurado durante la última semana aproximadamente a 400 millones de litros.

Farrell explicó que el combustible adicional se obtuvo en virtud de las nuevas facultades de la Reserva Estratégica del gobierno. “Se han asegurado aproximadamente 400 millones de litros adicionales de combustible como resultado directo de las nuevas facultades de Reserva Estratégica del gobierno de Albanese, lo que permite llevar más combustible donde se necesita en toda Australia”, declaró.

Añadió que el gobierno está garantizando suministros esenciales para la industria “ante el continuo conflicto en Oriente Medio”.

Por su parte, Bowen afirmó que los cargamentos adicionales demuestran que los esfuerzos para fortalecer la cadena de suministro de combustible del país están dando resultados. “Hemos asegurado 400 millones de litros adicionales de diésel, que se suman al suministro contratado existente que ya llega a Australia, lo que garantiza que Australia siga en marcha”, afirmó.

El gobierno agregó que continuará trabajando con Park Fuels, IOR, Incitec Pivot y CSBP para asegurar más envíos de combustible y fertilizantes.

*Traducido por Daniel Gallego.