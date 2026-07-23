Solo en la UE, las matriculaciones aumentaron un 13,6%, hasta casi 1,15 millones de unidades.

Aumentan un 13,1% anual las matriculaciones de coches nuevos en Europa en junio Solo en la UE, las matriculaciones aumentaron un 13,6%, hasta casi 1,15 millones de unidades.

Las matriculaciones de coches nuevos en Europa aumentaron un 13,1% interanual en junio, superando los 1,4 millones de unidades, impulsadas por la creciente demanda de vehículos eléctricos e híbridos, según datos publicados este jueves.

Las matriculaciones en la UE, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y Reino Unido totalizaron 1,41 millones, frente a los 1,24 millones de junio de 2025, según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.

Solo en la UE, las matriculaciones aumentaron un 13,6%, hasta casi 1,15 millones de unidades. Alemania, el mayor mercado automovilístico del bloque, registró un aumento del 15,7%, seguida de Francia con un 11,4%, Italia con un 10,6% y España con un 7,8%.

Las matriculaciones de vehículos eléctricos de batería en el mercado europeo en general se dispararon un 51%, hasta las 360.843 unidades en junio, mientras que las de híbridos enchufables subieron un 22,7%, hasta las 146.168.

Las matriculaciones de vehículos híbridos eléctricos, incluyendo híbridos completos y semiautomáticos, aumentaron un 17,1% hasta alcanzar las 488.640 unidades. Los modelos totalmente eléctricos e híbridos enchufables representaron en conjunto más del 36% del total de nuevas matriculaciones.

Por otro lado, las matriculaciones de coches de gasolina cayeron un 12,2%, mientras que las de diésel disminuyeron un 16,9%.

En la UE, las matriculaciones de vehículos eléctricos de batería se dispararon un 60,7% en junio. Francia registró un aumento del 93,5%, Italia del 86,6%, Alemania del 78,2% y España del 26,5%.

Durante el primer semestre de este año, las matriculaciones de coches en la UE aumentaron un 5,7% hasta casi 5,9 millones de unidades. En la UE, la AELC y el Reino Unido, las matriculaciones crecieron un 6,1% hasta los 7,23 millones.

Los vehículos eléctricos de batería alcanzaron una cuota de mercado del 20,7% en la UE durante el periodo de enero a junio, frente al 15,6% del año anterior. Los coches híbridos eléctricos siguieron siendo la opción más popular, con un 37,3% del mercado, mientras que los híbridos enchufables alcanzaron una cuota del 9,8%.

La cuota combinada de coches de gasolina y diésel descendió del 37,8% al 29,7% con respecto al año anterior. Las matriculaciones de gasolina disminuyeron un 17,2% durante este periodo, mientras que las de diésel cayeron un 16,5%.

Entre los fabricantes, las matriculaciones del Grupo Volkswagen en la UE aumentaron un 7,3% en junio, mientras que las de Stellantis registraron un incremento del 7,1%. Las matriculaciones del Grupo BMW subieron un 16,1%, las de Mercedes-Benz un 4,8% y las del Grupo Renault un 3,6%.

Los fabricantes de automóviles chinos continuaron su rápida expansión. Las matriculaciones de BYD casi se triplicaron con respecto al año anterior, con un aumento del 199,3% hasta alcanzar las 30.791 unidades en junio, mientras que las de SAIC Motor aumentaron un 50,7% hasta las 27.048.

Las matriculaciones de Chery aumentaron un 271%, hasta alcanzar las 18.864 unidades, mientras que las de Leapmotor se multiplicaron casi por seis, llegando a las 10.430.

*Traducido por Daniel Gallego.