El director ejecutivo de la agencia afirmó que la producción mejorará significativamente una vez que se reabra el estrecho de Ormuz, pero que alcanzar la plena capacidad aún llevará tiempo.

AIE: La producción energética de Oriente Medio podría tardar 2 años en recuperar los niveles previos a la guerra El director ejecutivo de la agencia afirmó que la producción mejorará significativamente una vez que se reabra el estrecho de Ormuz, pero que alcanzar la plena capacidad aún llevará tiempo.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, declaró este viernes que la producción energética de Oriente Medio podría tardar alrededor de dos años en recuperar los niveles previos a la guerra, al tiempo que indicó que se siguen considerando nuevas liberaciones de reservas de emergencia.

La recuperación variará según el país; es probable que Irak tarde más que Arabia Saudita, aunque la región en su conjunto podría recuperar la producción previa a la guerra en aproximadamente dos años, afirmó Birol en una entrevista con el diario suizo en alemán Neue Zürcher Zeitung.

Añadió que la producción mejorará significativamente una vez que se reabra el estrecho de Ormuz, pero que alcanzar la plena capacidad aún llevará tiempo.

La AIE está preparada para actuar de nuevo si fuera necesario, tras la liberación de 400 millones de barriles de reservas de emergencia en marzo, la mayor reducción en la historia de la agencia, agregó Birol y afirmó que otra liberación aún no es necesaria, pero se sigue considerando activamente mientras la agencia monitorea de cerca los mercados.

Birol recalcó que la liberación de reservas solo puede aliviar los cuellos de botella a corto plazo, y señaló que el paso más importante para estabilizar el suministro energético es la reapertura del Estrecho de Ormuz, indicando que cualquier medida que contribuya a la reapertura de la vía marítima sería positiva.

El director también indicó que la AIE está monitoreando los daños generalizados a la infraestructura energética regional y advirtió que los mercados no deberían esperar un retorno inmediato a la normalidad, incluso después de la reapertura del estrecho.

Advirtió que los mercados podrían estar subestimando las consecuencias de un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, y afirmó que dicha interrupción elevaría los precios de la energía y agravaría las tensiones en el suministro.

Birol señaló que no habían llegado nuevos envíos de petróleo, gas ni combustibles refinados a los mercados asiáticos, y agregó que estaban comenzando a aparecer déficits de suministro a medida que la interrupción se prolongaba. Indicó que los países más pobres podrían enfrentar la mayor carga, ya que la debilidad de sus monedas y la limitación de sus recursos financieros los hacen más vulnerables al aumento de los costos de importación.

También advirtió que podrían producirse escaseces de productos refinados como el queroseno y el diésel si los envíos de crudo no llegan a las refinerías, lo que aumentaría el riesgo de interrupciones y cancelaciones de vuelos, así como problemas de suministro industrial en algunos países.

*Traducido por Daniel Gallego.