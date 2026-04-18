El embajador de Türkiye en Siria recalca que la ruta energética más importante hacia Europa es por tierra a través de Türkiye y por mar a través del estrecho de Ormuz.

«Los acontecimientos en Oriente Próximo podrían incrementar el papel de Türkiye en las rutas de tránsito energético» El embajador de Türkiye en Siria recalca que la ruta energética más importante hacia Europa es por tierra a través de Türkiye y por mar a través del estrecho de Ormuz.

El embajador de Türkiye en Siria, Nuh Yilmaz, afirma que los acontecimientos en Oriente Próximo podrían incrementar el papel de su país en las rutas de tránsito energético, argumentando que el país ofrece la salida más corta, económica y estable para las exportaciones de energía del Golfo.

En declaraciones a la Agencia Anadolu (AA) al margen de la quinta edición del Foro de Diplomacia de Antalya (ADF, por sus siglas en turco) 2026, Yilmaz señala que la ruta más importante hacia Europa es por tierra a través de Türkiye y por mar a través del estrecho de Ormuz.

«Las dificultades derivadas de esta guerra, particularmente en el estrecho de Ormuz, redirigirán este flujo de energía hacia las rutas terrestres controladas por Türkiye en el norte o hacia rutas alternativas que se extienden desde Irak hasta Siria y que podrían proporcionar acceso directo al Mediterráneo. Esto representa, de hecho, una oportunidad significativa tanto para Türkiye como para Siria».

Tras destacar que las rutas energéticas son proyectos que requieren miles de millones de dólares en inversión y que exigen absolutamente estabilidad política, Yılmaz indica que, «por eso, el hecho de que las rutas energéticas existentes en Türkiye estén actualmente operativas convierte a Türkiye en un actor clave. La ruta más segura, corta, barata y estable pasa actualmente por Türkiye. Podemos prever que la distribución de energía que actualmente pasa por el estrecho de Ormuz o el canal de Suez podría llegar a un punto en el que asigne una mayor proporción a Türkiye».

Yılmaz dice que, debido a los desafíos en el golfo Pérsico, una segunda alternativa es la ruta Siria-Irak, y que gradualmente están surgiendo las condiciones propicias para su desarrollo. También recalca que Siria debe alcanzar la estabilidad política y un entorno seguro para atraer miles de millones en inversiones para la ruta, y añade que, en este sentido, las acciones desestabilizadoras y las actividades terroristas de Israel representan ciertos obstáculos.

«Una vez que estos factores estén bajo control, es decir, una vez que se controlen los factores negativos que representan el PKK, el ISIS e Israel, Siria podría convertirse en un actor importante. Pero sin duda, Siria tardará tiempo en llegar a ese punto. Podrían pasar al menos 10 años. Porque es necesario un proceso que implique el establecimiento de la estabilidad política, seguido de inversiones y la formación de consorcios. Podemos decir que Türkiye (como opción) parece tener una ventaja significativa en este sentido».

«Las negociaciones son sumamente positivas desde la perspectiva de Türkiye»

En respuesta a una pregunta sobre el proceso de integración nacional en Siria y las expectativas de Ankara, Yilmaz recuerda las necesidades de seguridad Türkiye en la región y las expectativas respecto a la lucha contra el terrorismo.

«La materialización de estas expectativas también está vinculada al proceso en Türkiye. Por lo tanto, no puede considerarse independientemente de Türkiye, ya que el PKK es una organización activa en varios países y opera en múltiples naciones. En cuanto a su rama en Siria, existen varios puntos óptimos a considerar, como las expectativas de Türkiye, las capacidades de Siria y las condiciones en las que podría alcanzarse un acuerdo con el PKK».

Al señalar que Siria no se pronuncia desde una posición tan fuerte y estable como la de Türkiye durante su proceso de reconciliación interna, Yilmaz apunta que «las negociaciones que se están llevando a cabo en Siria son sumamente positivas desde la perspectiva de Türkiye. Pero, ¿satisfará el acuerdo alcanzado todas las necesidades de Türkiye, o se ajustará el resultado al marco que Türkiye desea?

Es difícil decirlo, pero incluso si así fuera, debemos considerar esto como un proceso. A medida que Siria se fortalezca, que el problema del terrorismo se vuelva manejable y que se produzca la transición de la lucha antiterrorista a la integración, los intereses de Türkiye se irán satisfaciendo gradualmente. Creo que sus expectativas también se cumplirán progresivamente».

«El comercio entre ambos países alcanzará su punto álgido durante este proceso»

Yilmaz afirma que el desarrollo del comercio entre Türkiye y Siria, junto con las iniciativas relacionadas, como los trámites aduaneros, los cruces fronterizos y el reconocimiento mutuo de documentos oficiales, es un proceso que requiere mucho tiempo «porque durante 13 años no hubo procedimientos aduaneros entre Türkiye y Siria. Por eso los procesos se llevaban a cabo mediante diferentes acuerdos de facto».

«Ahora, estas prácticas se están formalizando gradualmente. Por eso, a veces hay contratiempos, a veces negociaciones. Está en constante cambio, pero por ahora podemos decir que no va demasiado mal. Pero creemos que mejorará», añade.

Yilmaz reitera que las negociaciones sobre acuerdos para productos específicos y aranceles aduaneros se están llevando a cabo de manera que beneficien a ambos países. «En la reunión de la JETCO [Comisión Conjunta de Economía y Comercio] celebrada en Estambul la semana pasada, también se plantearon mecanismos para resolver estos problemas en el próximo período».

Tras destacar la trayectoria positiva del proceso, Yilmaz concluye diciendo creer «que el proceso está yendo bien ahora mismo, pero pienso que mejorará aún más en el próximo período, especialmente durante un tiempo en que se estén reparando las carreteras, se estén resolviendo ciertos problemas físicos y se estén eliminando los problemas de transporte, el comercio entre los dos países probablemente alcanzará su punto máximo».

*Traducido por Daniel Gallego.