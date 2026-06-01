El ministro del Interior francés informó que 178 policías y gendarmes resultaron heridos durante los disturbios.

Más de 800 arrestos a raíz de los disturbios surgidos tras la final de la Liga de Campeones en Francia El ministro del Interior francés informó que 178 policías y gendarmes resultaron heridos durante los disturbios.

Más de 890 personas fueron arrestadas en toda Francia después de que las celebraciones por el triunfo del Paris Saint-Germain sobre el Arsenal en la Liga de Campeones se tornaran violentas el fin de semana, según informó este lunes el ministro del Interior francés, Laurent Núñez.

En declaraciones a France Inter, Núñez indicó que las autoridades realizaron más de 890 arrestos en todo el país durante los dos días, según la cadena BFMTV, y añadió que esta cifra representa un aumento de más del 45% con respecto al año anterior.

Núñez también informó que 178 policías y gendarmes resultaron heridos durante los disturbios. Según BFMTV, 312 de los arrestados fueron puestos posteriormente bajo custodia policial.

*Traducido por Daniel Gallego.