Más de 800 arrestos a raíz de los disturbios surgidos tras la final de la Liga de Campeones en Francia

İlayda Çakırtekin
01 Junio 2026•Actualizar: 01 Junio 2026
Más de 890 personas fueron arrestadas en toda Francia después de que las celebraciones por el triunfo del Paris Saint-Germain sobre el Arsenal en la Liga de Campeones se tornaran violentas el fin de semana, según informó este lunes el ministro del Interior francés, Laurent Núñez.
En declaraciones a France Inter, Núñez indicó que las autoridades realizaron más de 890 arrestos en todo el país durante los dos días, según la cadena BFMTV, y añadió que esta cifra representa un aumento de más del 45% con respecto al año anterior.
Núñez también informó que 178 policías y gendarmes resultaron heridos durante los disturbios. Según BFMTV, 312 de los arrestados fueron puestos posteriormente bajo custodia policial.
*Traducido por Daniel Gallego.