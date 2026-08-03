El organismo rector del fútbol europeo también envió una carta a Joshua Kushner, Greg Maffei, JP Morgan y OpenEconomics, indicando que está "considerando activamente acciones legales, arbitraje y/o quejas regulatorias".

La UEFA amenaza a Infantino con acciones legales por su plan de privatizar parte de la Copa Mundial El organismo rector del fútbol europeo también envió una carta a Joshua Kushner, Greg Maffei, JP Morgan y OpenEconomics, indicando que está "considerando activamente acciones legales, arbitraje y/o quejas regulatorias".

La UEFA ha amenazado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con acciones legales por su plan de venta de participaciones en la Copa Mundial, advirtiéndole que no destruya ningún material relacionado con el mismo.

El organismo rector del fútbol europeo también envió una carta a Joshua Kushner, Greg Maffei, JP Morgan y OpenEconomics, indicando que está "considerando activamente acciones legales, arbitraje y/o quejas regulatorias" derivadas del ahora abandonado proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), según informó el diario británico The Telegraph.

Esta noticia se publicó un día después de que la UEFA declarara que la actual directiva de la FIFA ha perdido la confianza de gran parte de la comunidad futbolística, al tiempo que celebraba la decisión del organismo rector mundial de retirar los controvertidos planes para vender una participación en sus competiciones, incluida la Copa Mundial de la FIFA, a inversores privados.

"La actual directiva de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol", declaró la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, en un comunicado el sábado.

La UEFA añadió que la propuesta había sido rechazada unánimemente por sus asociaciones miembro, así como por muchas otras federaciones y confederaciones de todos los tamaños en todo el mundo.

La organización agradeció a los aficionados, ligas, clubes, jugadores, asociaciones nacionales y confederaciones, así como a líderes políticos y comentaristas, por oponerse a la propuesta y demostrarle a Infantino que el fútbol no está en venta.

Al anunciar la iniciativa la semana pasada, la FIFA mencionó a Josh Kushner, cuya firma de inversión, Thrive Eternal, fue identificada como el posible inversor principal del grupo que busca establecer FIFA Football Entertainment (FFE). Kushner es el hermano menor de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

También se une al consorcio propuesto Greg Maffei, director ejecutivo de Bann Ventures y ejecutivo con larga trayectoria en medios de comunicación, quien anteriormente fue presidente y director ejecutivo de Liberty Media durante su adquisición y propiedad de la Fórmula Uno.

La FIFA también mencionó a JPMorgan y OpenEconomics entre las organizaciones que apoyan la búsqueda de posibles inversores.

*Traducido por Daniel Gallego.