El departamento de prensa del equipo indicó que esta situación ha impedido que los dos funcionarios acompañen a la selección nacional y podría afectar las comunicaciones durante el torneo.

La selección de Irán afirma que EEUU denegó los visados a sus dos miembros del equipo de prensa El departamento de prensa del equipo indicó que esta situación ha impedido que los dos funcionarios acompañen a la selección nacional y podría afectar las comunicaciones durante el torneo.

La selección nacional de fútbol de Irán anunció este lunes que sus dos miembros del equipo de prensa no podrán viajar con el equipo tras no haber recibido las visas estadounidenses para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un comunicado, el departamento de prensa del equipo indicó que esta situación ha impedido que los dos funcionarios acompañen a la selección nacional y podría afectar las comunicaciones durante el torneo. "Dado que ninguno de los dos miembros del equipo de prensa de la selección iraní ha recibido aún la visa estadounidense, actualmente no podemos viajar con el equipo", señala el comunicado.

El equipo de prensa advirtió que este problema con las visas podría ocasionar retrasos en la difusión de información y actualizaciones sobre el equipo durante la competición. "Naturalmente, esto podría ocasionar algunos retrasos en la difusión de actualizaciones e información", añade el comunicado.

El departamento se disculpó por las molestias y agradeció a los periodistas y colegas su paciencia y comprensión. "Pedimos disculpas de antemano por esta situación imprevista y agradecemos su comprensión y paciencia", concluye el comunicado.

*Traducido por Daniel Gallego.