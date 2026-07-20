Toda la selección argentina dio la espalda a la celebración del trofeo cuando España levantó la Copa del Mundo.

La FIFA investigará la conducta de Argentina tras la final del mundial Toda la selección argentina dio la espalda a la celebración del trofeo cuando España levantó la Copa del Mundo.

La FIFA investigará la conducta de Argentina tras la final del mundial, según informó este lunes Sky Sports News.

Leandro Paredes fue expulsado por conducta violenta tras agarrar y empujar a jugadores españoles, entre ellos Eric García y Gavi.

Nahuel Molina intentó derribar a Rodri mientras el centrocampista del Manchester City celebraba la victoria en el Mundial.

El seleccionador argentino, Roberto Ayala, también intentó golpear a Dani Olmo en la cara.

Toda la selección argentina dio la espalda a la celebración del trofeo cuando España levantó la Copa del Mundo.

Cabe recordar que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, boicoteó la final en una decisión sin precedentes. La decisión de Ceferin de no asistir pone de manifiesto la creciente división entre la FIFA y la UEFA.

La UEFA tiene serias preocupaciones sobre la gestión de Gianni Infantino, quien será reelegido presidente de la FIFA para un nuevo mandato de cuatro años el próximo mes de marzo, ya que cuenta con el respaldo de más de 200 de las 211 federaciones de la FIFA, incluida la Federación Inglesa de Fútbol (FA).