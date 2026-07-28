El exinternacional francés, de 54 años, asumirá el cargo en septiembre, con sus primeros partidos programados en la Liga de Naciones de la UEFA.

La Federación Francesa de Fútbol nombra a Zinedine Zidane como nuevo seleccionador nacional El exinternacional francés, de 54 años, asumirá el cargo en septiembre, con sus primeros partidos programados en la Liga de Naciones de la UEFA.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció este martes el nombramiento de Zinedine Zidane como seleccionador nacional, en sustitución de Didier Deschamps tras 14 años a la cabeza de la selección.

El exinternacional francés, de 54 años, asumirá el cargo en septiembre, con sus primeros partidos programados en la Liga de Naciones de la UEFA.

El primer partido de Francia bajo la dirección de Zidane está previsto para el 25 de septiembre en la Liga de Naciones de la UEFA, contra Türkiye.

Zidane sucede a Deschamps, quien dirigió a Francia desde 2012 y la llevó a conquistar el título de la Copa Mundial de la FIFA 2018, la final de la Copa Mundial de 2022, las semifinales de la Copa Mundial de 2026 y la final de la Eurocopa 2016.

El excentrocampista no ha dirigido a ningún club desde que dejó el Real Madrid en 2021.

Zidane comenzó su carrera como entrenador siendo asistente de Carlo Ancelotti en el Real Madrid en 2013, antes de dirigir al filial del club.

Fue nombrado entrenador del Real Madrid en 2016 y guió al equipo español a tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones de la UEFA antes de marcharse en 2018. Regresó al club en 2019 y permaneció al frente del equipo hasta 2021.

Zidane, de 54 años, disputó 108 partidos con la selección francesa, anotando 31 goles, y ganó el Balón de Oro masculino en 1998. Su equipo perdió la final del Mundial de 2006 después de que fuera expulsado en la prórroga por propinar un cabezazo en el pecho al defensa italiano Marco Materazzi.

*Traducido por Daniel Gallego.