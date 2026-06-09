La Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán declaró que las normas y procedimientos estándar de la FIFA asignan el 8% de la capacidad de entradas para cada partido a las federaciones participantes en el Mundial.

Irán: EEUU eliminó la cuota de entradas asignada a los aficionados iraníes para el Mundial La Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán declaró que las normas y procedimientos estándar de la FIFA asignan el 8% de la capacidad de entradas para cada partido a las federaciones participantes en el Mundial.

La federación iraní de fútbol anunció que Estados Unidos eliminó la cuota de entradas asignada a los aficionados iraníes para el Mundial, lo que le impide distribuirlas a través de su sistema oficial.

La Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán declaró el martes que las normas y procedimientos estándar de la FIFA asignan el 8% de la capacidad de entradas para cada partido a las federaciones participantes en el Mundial. Este sistema permite a los aficionados de cada país adquirir entradas mediante un mecanismo oficial coordinado con sus federaciones nacionales, según informó la agencia de noticias iraní Tasnim.

La federación ya había comenzado a vender entradas a través de su sitio web oficial para los partidos de Irán contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto tras recibir su cuota asignada, añadió Tasnim.

La federación afirmó que la cuota asignada a la federación iraní fue posteriormente eliminada, lo que imposibilita, en las condiciones actuales, proporcionar siquiera una sola entrada a los aficionados de la selección nacional a través de los canales oficiales.

Muchos aficionados iraníes ya habían hecho planes para asistir al torneo basándose en el proceso oficial previamente anunciado, informó Tasnim.

Privar a los aficionados iraníes del acceso a la cuota legal y oficial de entradas contraviene el espíritu de las competiciones internacionales y el principio de igualdad entre los países participantes, según el informe.

Esta medida plantea serias dudas sobre si consideraciones políticas y ajenas al deporte han afectado la organización del mayor evento futbolístico mundial, añade el informe.

Los aficionados iraníes han sido durante mucho tiempo una de las fuentes de apoyo más importantes de la selección nacional en competiciones internacionales, siempre respetando las normas y los principios profesionales, señala el informe. Sus derechos legales deben respetarse en igualdad de condiciones que los de los aficionados de otros países, agrega.

La FIFA y los organizadores del torneo deben defender la imparcialidad, la justicia y las normas aprobadas, garantizando que los aficionados iraníes puedan ejercer sus derechos legales, concluye el informe. Añade que no se debe permitir que asuntos ajenos al fútbol eclipsen la Copa del Mundo.

*Traducido por Daniel Gallego.