El cofundador de Pink Floyd afirmó que se le negó alojamiento en hoteles de varios países sudamericanos durante su gira de 2023.

Roger Waters acusa a grupos de presión proisraelíes de orquestar una campaña internacional para silenciarlo El cofundador de Pink Floyd afirmó que se le negó alojamiento en hoteles de varios países sudamericanos durante su gira de 2023.

Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, ha acusado a grupos de presión proisraelíes de orquestar una campaña internacional para silenciarlo por sus críticas abiertas a Israel y sus acciones contra los palestinos en Gaza.

En una entrevista con Tucker Carlson, publicada el viernes, Waters afirmó que se le negó alojamiento en hoteles de varios países sudamericanos durante su gira de 2023.

«No pude encontrar un hotel donde hospedarme en Buenos Aires, Colombia o Ecuador», declaró Waters, añadiendo que también tuvo dificultades en Montevideo, Uruguay.

Afirmó que su equipo finalmente logró conseguir alojamiento para una noche en Quito, Ecuador, pero alegó que el hotel tuvo que ocultar su presencia.

Waters atribuyó estos incidentes a lo que describió como redes de presión proisraelíes altamente organizadas que operan internacionalmente y presionan a hoteles, recintos y funcionarios públicos para que rompan relaciones con él.

El músico también mencionó los intentos de cancelar un concierto en Frankfurt, Alemania, y una presentación en Cracovia, Polonia, como ejemplos de las consecuencias profesionales que ha enfrentado.

“Querían cancelarme porque criticaba el apartheid, el genocidio”, declaró Waters.

Argumentó que otros artistas y figuras públicas prominentes guardan silencio sobre las acciones de Israel por temor a represalias similares, como la cancelación de presentaciones, la pérdida de trabajo y el daño a su reputación.

“No hablan porque saben que recibirán el mismo trato que yo si se atreven a hablar”, afirmó.

Según informes de 2023, hoteles en Argentina y Uruguay rechazaron las reservas de Waters en medio de acusaciones de antisemitismo dirigidas contra el músico. Waters ha negado sistemáticamente ser antisemita, sosteniendo que su oposición se dirige a las políticas del Estado israelí, no al pueblo judío.

El músico ha sido uno de los defensores más firmes de los derechos palestinos y del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) en la industria del entretenimiento. Sus actuaciones y declaraciones políticas han generado controversia en repetidas ocasiones: sus partidarios lo describen como una voz destacada contra la guerra, mientras que sus críticos lo acusan de promover imágenes y retórica antisemitas.

Waters ha rechazado estas acusaciones, argumentando que se utilizan para desacreditar y reprimir las críticas a Israel.

*Traducido por Daniel Gallego.