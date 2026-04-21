Las respuestas “hipócritas” de la UER ante los crímenes de Rusia e Israel han destruido cualquier ilusión sobre la supuesta “neutralidad” de Eurovisión, según una carta abierta firmada por los artitas.

Más de 1.000 artistas piden boicotear el Festival de la Canción de Eurovisión por la participación de Israel Las respuestas “hipócritas” de la UER ante los crímenes de Rusia e Israel han destruido cualquier ilusión sobre la supuesta “neutralidad” de Eurovisión, según una carta abierta firmada por los artitas.

Más de 1.000 músicos y trabajadores culturales firmaron este martes una carta abierta pidiendo el boicotear el Festival de la Canción de Eurovisión por la participación de Israel, según la iniciativa que impulsó la petición.

La carta, organizada por el grupo No Music for Genocide (No a la música para el genocidio), insta a artistas, emisoras, técnicos y fans a retirar su apoyo al concurso hasta que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) excluya a la emisora pública israelí Kan.

La iniciativa ya ha logrado convencer a artistas de bloquear su música en las plataformas de streaming en Israel.

Entre los firmantes se encuentran artistas internacionales destacados como Brian Eno, Massive Attack, Kneecap y Roger Waters, junto con antiguos ganadores de Eurovisión como Emmelie de Forest y Charlie McGettigan.

La carta afirma que permitir que Israel compita mientras Rusia permanece suspendida del concurso por su guerra en Ucrania en 2022 pone de manifiesto lo que los firmantes describen como hipocresía en las políticas de la UER.

Las respuestas “hipócritas” de la UER ante los crímenes de Rusia e Israel han destruido cualquier ilusión sobre la supuesta “neutralidad” de Eurovisión. En 2022, la UER afirmó que la presencia de Rusia “desprestigiaría el concurso”, según la carta. “Sin embargo, más de 30 meses de genocidio en Gaza —junto con la limpieza étnica y el robo de tierras en la asediada Cisjordania— no se consideran suficientes para aplicar la misma política a Israel”.

Los artistas acusaron a la UER de socavar su supuesta neutralidad e instaron a las figuras del sector a tomar postura, declarando que “el silencio pasivo no es una opción”.

El comunicado también elogió a las cadenas de televisión y a los concursantes que, según se informa, se han retirado de las selecciones nacionales o han declinado participar en protestas, citando a organizaciones de España, Irlanda, Islandia, Eslovenia y los Países Bajos.

Eurovisión tiene previsto celebrar su próxima edición en Austria entre el 12 y el 16 de mayo.

*Traducido por Daniel Gallego.