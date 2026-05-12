El foro, del que la Agencia Anadolu (AA) es socio de comunicación global, abordará la evolución de las relaciones económicas y sociales entre Rusia y los países islámicos.

El Foro de Kazán abrirá sus puertas mañana día 12 de mayo en la ciudad rusa de Kazán El foro, del que la Agencia Anadolu (AA) es socio de comunicación global, abordará la evolución de las relaciones económicas y sociales entre Rusia y los países islámicos.

El Foro de Kazán: Rusia y el mundo islámico abrirá sus puertas mañana en la ciudad de Kazán y capital de la República de Tartaristán, república constituyente de la Federación Rusa.

El foro, del que la Agencia Anadolu (AA) es socio de comunicación global, abordará la evolución de las relaciones económicas y sociales entre Rusia y los países islámicos.

La decimoséptima edición de este año reunirá a representantes de organizaciones internacionales, instituciones públicas y financieras, funcionarios de embajadas, políticos, inversores y empresarios del 12 al 17 de mayo.

Celebrado por primera vez en 2009, el Foro de Kazán (KazanForum) se considera una de las principales plataformas para la cooperación económica entre la Federación Rusa y los países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).

El foro incluirá diversas sesiones y eventos sobre temas como finanzas islámicas, la industria halal, cooperación internacional, inversión, comercio, logística, cultura, turismo y medios de comunicación.

La inauguración oficial de la feria internacional Mercado Halal de Kazán, que se celebra en el marco del foro, tendrá lugar el 13 de mayo. En esta se exhibirán alimentos, ropa, accesorios, cosméticos y productos de diversos sectores con certificación Halal.

Uno de los eventos más destacados del foro, el Día de la Moda Modesta, se celebrará el 13 de mayo en el Centro de Congresos y Exposiciones Piramida. Diseñadores de Rusia y otros países presentarán sus nuevas colecciones de moda modesta.

El foro también incluirá la Exposición de Cooperación entre Rusia y el Mundo Islámico, eventos internacionales del mercado inmobiliario, programas culturales, exposiciones y diversos foros empresariales.

El foro del año pasado contó con la participación de 96 países y 8.440 personas asistieron al programa empresarial. Se celebraron 200 eventos y 148 sesiones, y más de 500 representantes de los medios de comunicación cubrieron el evento.

*Traducido por Daniel Gallego.