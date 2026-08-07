Turkish president arrives in Saudi Arabia for talks with Saudi crown prince, Pakistani premier
Erdogan to meet Mohammed bin Salman and Shehbaz Sharif during 1-day working visit
Ilayda Cakirtekin, Merve Berker and Fatma Zehra Solmaz
07 August 2026•Update: 07 August 2026
ISTANBUL / ANKARA
Türkiye's President Recep Tayyip Erdogan arrived in Saudi Arabia on Friday for a one-day working visit.
Erdogan's plane landed at King Abdulaziz International Airport in Jeddah, where he was welcomed by Mishaal bin Abdulaziz Al Saud, deputy governor of the Makkah Region, Türkiye's Ambassador to Riyadh Emrullah Isler, and Consul General in Jeddah Mustafa Unal.
The president then departed for the holy city of Makkah by road.
During the visit, Erdogan is expected to meet Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif.
No further details of the meetings were immediately available.