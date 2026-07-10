Ilayda Cakirtekin
10 July 2026•Update: 10 July 2026
Azerbaijani President Ilham Aliyev on Thursday welcomed Turkish drone giant Baykar's Chairman Selcuk Bayraktar in Azerbaijan.
"As part of our visit to Azerbaijan, we were received by H.E. President Ilham Aliyev," Bayraktar said on US social media company X.
Expressing gratitude for the reception, Bayraktar said he briefed Aliyev on the projects Bayraktar Technologies is carrying out in Azerbaijan.
"May our unity and brotherhood with dear Azerbaijan endure forever," he added.