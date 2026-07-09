Turkish President Erdogan meets Slovak counterpart in Ankara during NATO summit

[1/7] ANKARA, TURKIYE - JULY 9: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomes Slovakian President Peter Pellegrini at the Presidential Complex in Ankara, Turkiye, on July 9, 2026.
[2/7] ANKARA, TURKIYE - JULY 9: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomes Slovakian President Peter Pellegrini at the Presidential Complex in Ankara, Turkiye, on July 9, 2026.
[3/7] ANKARA, TURKIYE - JULY 9: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomes Slovakian President Peter Pellegrini at the Presidential Complex in Ankara, Turkiye, on July 9, 2026.
[4/7] ANKARA, TURKIYE - JULY 9: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomes Slovakian President Peter Pellegrini at the Presidential Complex in Ankara, Turkiye, on July 9, 2026.
[5/7] ANKARA, TURKIYE - JULY 9: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets with Slovakian President Peter Pellegrini at the Presidential Complex in Ankara, Turkiye, on July 9, 2026.
[6/7] ANKARA, TURKIYE - JULY 9: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets with Slovakian President Peter Pellegrini at the Presidential Complex in Ankara, Turkiye, on July 9, 2026.
[7/7] ANKARA, TURKIYE - JULY 9: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'TURKISH PRESIDENCY / MURAT KULA / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets with Slovakian President Peter Pellegrini at the Presidential Complex in Ankara, Turkiye, on July 9, 2026.