Italy, Japan leaders meet in Rome to deepen strategic partnership

[1/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni waits to welcome Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[2/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni waits to welcome Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[3/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni waits to welcome Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[4/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni waits to welcome Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[5/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni waits to welcome Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[6/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni waits to welcome Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[7/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (L) welcomes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (R) at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[8/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (L) welcomes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (R) at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[9/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (R) welcomes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (L) at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[10/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (R) welcomes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (L) at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[11/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (R) welcomes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (L) at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[12/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (R) welcomes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (L) at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[13/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (C) welcomes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (L) at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[14/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (R) welcomes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (L) at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[15/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (R) welcomes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (L) at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[16/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (L) welcomes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (R) at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[17/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (L) welcomes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (R) at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[18/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (L) shakes hands with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (R) at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[19/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (L) shakes hands with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (R) at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[20/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (L) and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (R) review the honor guard at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[21/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (R) and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (L) review the honor guard at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.
[22/22] ROME, ITALY - JUNE 15: Italian Prime Minister Giorgia Meloni (L) shakes hands with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi (R) at Villa Doria Pamphili in Rome, Italy, on June 15, 2026.