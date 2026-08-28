Turkish deputy foreign minister chairs OIC Council of Foreign Ministers session

Busra Nur Cakmak
28 August 2026•Update: 28 August 2026
Turkish Deputy Foreign Minister Ambassador Musa Kulaklikaya chaired the 23rd Extraordinary Session of the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in Jeddah, Saudi Arabia, on Friday, the ministry said on the Turkish social media platform NSosyal.
In a separate post, the ministry said Kulaklikaya held meetings on the sidelines of the session with Saudi Deputy Foreign Minister Waleed bin Abdulkarim Al-Khuraiji, Palestinian Minister of Foreign Affairs and Expatriates Varsen Aghabekian, Maldivian Foreign Minister Abdulla Khaleel and Bangladeshi State Minister for Foreign Affairs Humayun Kabir.
The meetings focused on bilateral relations and regional developments, according to the ministry.