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China says ready to assist Venezuela in wake of deadly earthquakes
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Twin earthquakes kill at least 32, injure over 700 in Venezuela
Venezuela hit by strongest earthquake in over 125 years