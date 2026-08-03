Skip to main content
LATEST NEWS
All
Artificial intelligence becomes farmers' 'engineer'
Turkish defense, aerospace exports rise 14.4% to $1.12B in July
Armenian parliament elects Ruben Rubinyan as speaker
Turkish Airlines sets daily passenger, flight records in early August
Agreement on phase 2 of Gaza ceasefire plan ‘remains on paper’ as Gaza killings continue: Palestine
EU chief urges member unity, praises Spain's handling of Ceuta migration unrest
FIFA President Gianni Infantino set for talks with Marco Rubio to save reelection bid: Report
See All
WORLD
TÜRKİYE
ECONOMY
POLITICS
ENERGY
TECHNOLOGY
US-Iran war
Hormuz crisis
Russia-Ukraine war
EDITION
Türkçe
English
BHSC
Pусский
Français
العربية
Kurdî
کوردی
Shqip
فارسی
македонски
Bahasa Indonesia
Español
Israeli media say 10 more US refueling aircraft heading to Ben Gurion Airport