Trump speaks to Japanese Premier Takaichi after China trip

15 May 2026•Update: 15 May 2026
US President Donald Trump held phone talks on Friday with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi following his three-day visit to China, where he met with Chinese President Xi Jinping, according to local media reports.
Trump is believed to have briefed Takaichi on his discussions with Xi, including regional security and economic issues, according to Kyodo News citing government sources.
No further details of the discussion between the two leaders have been issued by the government so far.
The call also comes as ties between China and Japan remain strained over Taiwan.
Ties between China and Japan have deteriorated since last November after Japanese Prime Minister Takaichi said that any Chinese military action against Taiwan – including a naval blockade – could qualify as a "survival-threatening situation," enabling Japan to exercise its right to collective self-defense.